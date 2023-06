La question nationaliste et identitaire a donné lieu à un débat enflammé entre le chroniqueur Mathieu Bock-Côté et le membre du Comité de la relance du PLQ et fils de Jean Charest, Antoine Dionne-Charest, à l’émission «Le Bilan.»

Ce face-à-face est issu d’une récente chronique de M. Bock-Côté, qui affirmait que le Parti libéral du Québec n’était pas nationaliste. Son texte a suscité de nombreuses réactions, dont quelques tweets de M. Dionne-Charest.

Le chroniqueur estime que le PLQ est depuis un bon moment en rupture avec les aspirations historiques des francophones du Québec. Il affirme également que la formation politique s’est soumise, au fil des 15 dernières années, à de nombreux éléments qu’elle contestait initialement.

Selon Mathieu Bock-Côté, le Parti libéral du Québec demeure désormais un défenseur du lien avec le fédéral, peu importe la situation de l’identité québécoise.

«Il ne suffit pas d’aimer les beaux paysages québécois, la poutine et notre gastronomie pour être nationaliste», clame-t-il.

Ce dernier déplore la vision libérale du multiculturalisme qui contribue à faire régresser le fait français au Québec, ainsi que le poids politique des francophones dans le Canada.

Une position que ne partage pas Antoine Dionne-Charest, qui s’en prend aux lois 96 et 21, récemment adoptées par l’Assemblée nationale du Québec.

«Sur la laïcité, il y a un consensus au Québec. On veut qu’il y ait une séparation entre le religieux et le politique. On veut que l’État soit neutre. On veut garantir la liberté de conscience. Il y a un consensus. Les Libéraux soutiennent la laïcité; ils sont contre la discrimination. La loi 21 est discriminatoire», soutient le fils de Jean Charest.

«Quand je regarde la loi 96 ou la loi 21, ce sont deux lois qui, dans un cas comme dans l’autre, ont restreint les libertés des Québécois sans donner de raisons valables de le faire», ajoute-t-il.

Le membre du Comité de la relance du PLQ souhaite voir le Québec faire la promotion de la langue française sans restreindre les libertés.

Pourtant, Mathieu Bock-Côté est d’avis que les deux lois mentionnées par M. Dionne-Charest ne sont aucunement discriminatoires.

«Il y a nette majorité de Québécois qui sont favorables à ça et vous devez chercher à les comprendre, plutôt que de les stigmatiser en les assimilant à une politique discriminatoire», affirme le chroniqueur.

Celui-ci déplore la vision trop optimiste du PLQ quant à la place du Québec dans le Canada, qu’il juge ne pas être appuyée sur des faits et des chiffres.

«Il y a un côté un peu Oprah Winfrey chez vous, c’est-à-dire : si on veut, on peut», lance M. Bock-Côté.

«On ne partage pas la même vision et c’est correct. Vous avez une vision du Québec qui est fondée sur l’échec du Québec. C’est la même vision que François Legault. On n’a pas fait la souveraineté, le français décline...», réplique Antoine Dionne-Charest

Pour voir l’échange complet, visionnez la vidéo ci-haut.