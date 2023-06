EN VIDÉO | Un ours noir surgit sur une plage de Floride

Ceux qui profitaient de la plage à Destin en Floride ont eu droit à toute une surprise dimanche lorsqu’ils ont vu émerger un ours noir qui se baignait dans la mer.

L’ours, qui semblait être un juvénile, s’est amusé quelques instants dans l’eau, alors que la température frôlait les 26°C, avant de se sauver sur la plage.

«J’imagine qu’il est en vacances lui aussi», laisse tomber une témoin de la scène. «C’est un ours!» ajoutent d’autres personnes.

Jennifer Majors Smith, une femme qui a fait plusieurs vidéos les a partagées sur sa page Facebook.

«Je n'ai jamais vu un ours noir nager hors de la côte du golfe et sur la plage (et je viens de Pensacola).»

«Quand il est sorti du golfe, il avait l'air fatigué, mais soulagé», a-t-elle rapporté au média American Online.

Le jeune ours s'est dirigé vers les dunes de sable à proximité, où il s’est échappé.

Selon un habitué de la navigation à cet endroit, il n’est pas rare de voir des ours nager dans le golfe.

«Il y a beaucoup d'ours à la base aérienne d'Eglin. Ils traversent la baie à la nage. Parfois, ils nagent par plaisir», a-t-il déclaré.

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission estime qu'il y a plus de 4000 ours noirs en Floride.