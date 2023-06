«Faut que je déménage!» Hausse de loyer brutale pour un aîné

La crise du logement ne complique pas seulement la vie des Québécois et Québécoises qui cherchent un logement; certains locataires bien établis ont une mauvaise surprise lorsque vient le temps de renouveler le bail.

À la Résidence Jardin Botanique, sur le boulevard Pie-IX à Montréal, un résident a vu son bail grimper drastiquement.

Le propriétaire du bail déboursait 1509 $ par mois pour son logement dans cette résidence pour aînés.

Lors du renouvellement de son bail, il a découvert que son loyer passerait à 2335 $ par mois.

Cette hausse brutale représente une augmentation de 826 $ par mois, soit près de 55 %.

La sœur du résident n’en croyait pas ses oreilles lorsque son frère lui a raconté les événements.

«Je lui ai dit qu’il devait se tromper, que ça devait être 825 $ par année. Il me dit que non, c’est par mois. Il faut tout de suite que je déménage parce que j’aurai plus d’argent», a-t-elle relaté.

Le propriétaire de la Résidence Jardin Botanique a répondu par écrit à TVA Nouvelles.

Il a notamment expliqué que l’augmentation du coût du loyer est de 12 % et que le reste des augmentations sont dues à des services, par exemple à des repas offerts.

«Pour des raisons exceptionnelles, le résident n’avait pas reçu les augmentations précédentes du coût des services», a ajouté le propriétaire, qui s’est dit ouvert à conclure une entente avec le résident.