Incendies historiques: encore un peu de patience pour les évacués

Même si les deux plus importants feux de forêt de l’Abitibi semblent contenus, la vigilance est de mise dans plusieurs minicipalité.

À La Sarre, certaines municipalités de l’ouest de l’Abitibi s’affairent toutefois à préparer le plan de réintégration des citoyens.

Les autorités de Saint-Lambert ont mentionné à TVA Nouvelles que si tout se déroule bien, certains résidents pourraient regagner leur domicile mardi.

Les citoyens de Saint-Lambert ont été rencontrés lundi soir à La Sarre. Mardi, le plan de réintégration sera présenté aux résidents de Normétal.

«Oh Seigneur, on va être content! On va être content c’est sûr et certain!», s’est exclamée une citoyenne.

«On a très hâte de retrouver nos maison, de voir aussi le village est dans quel état... ils ont fait des tranchées tout le tour. Nous on reste en haut du village. On avait beaucoup d’herbe, des arbres... c’était plein tout le tour, mais là il n’y en aura pu», a expliqué une autre citoyenne.

Lebel-sur-Quévillon

À Lebel-sur-Quévillon, où davantage de mécontentement se fait sentir, les citoyens peinent à comprendre l’évolution de la situation, alors qu’ils ne savent pas quand ils pourront réintégrer leur domicile.

«Il faut que l’usine et la ville soient sécurisés à 100 %. Pas à 75 %. J’ai su hier qu’une partie n’était pas assez protégée et qu’ils la protégeaient aujourd’hui», a détaillé le maire de la municipalité, Guy Lafrenière.

Le maire maintient toutefois que si de la pluie tombe sur la région mardi et mercredi, la réintégration des citoyens jeudi reste envisageable, voire vendredi au plus tard.