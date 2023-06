Le retour à «La vie» d’Arthur H

Arthur H était en pleine possession de ses moyens, lundi soir, pour son premier spectacle - d'une série de deux - aux Francos de Montréal.

Si l’auteur-compositeur français a sorti, il y a deux ans, le projet «Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge», c’est plutôt la vie qui émanait du Studio TD, où il s’est produit devant une salle comble.

Le chanteur, un habitué de la métropole, est entré sur scène pile à l’heure et en toute humilité, balayant à la foule un discret salue de la main avant de se placer derrière son piano. Il a d’abord joué «L’autre Côté de la lune», puis «Adieu tristesse».

Les spectateurs massés debout, au parterre de la petite salle, paraissaient en revanche plutôt fébriles et contents de le retrouver après quelques années d’absence, l’applaudissant chaleureusement à son arrivée, mais aussi tout au long de représentation.

«Une ville pour moi c’est des gens, surtout. On vit avec des gens qui nous ouvrent les portes de la ville et leur cœur. Sinon on reste touriste», a-t-il lancé à au public avant d’enchainer avec «Nancy», qu’il a bien essayé de remplacer par Montréal.

Après quelques chansons, le quinquagénaire à la voix rauque s’est avancé au-devant de la scène, son micro à la main, pour interpréter la chanson-titre de son dernier opus «La vie» et «Le Secret».

Où sont passés les ukulélés?

Lundi soir, le chanteur a dû se résigner à jouer, pour la première fois à Montréal sa pièce «L'innocence» sans ukulélé. «Le problème à Montréal c’est qu’il n’y a pas de ukulélé», a rigolé le chanteur avec son public. Il a raconté avoir demandé et cherché ce petit instrument partout dans la métropole, mais qu’aucun n’avait été trouvé.

«La cargaison a coulé avec le Titanic», a rétorqué son guitariste, déclenchant les rires dans la salle, tout en introduisant la pièce du même nom.

Pour son premier rendez-vous des Francos – il sera de retour au studio TD mardi –Arthur H a joué presque autant de nouveau matériel que de succès issus de ses précédents albums. Et si la soirée a débuté tout en douceur, l’ambiance générale s’est complètement transformée à la seconde moitié, notamment lors de l’interprétation des titres «La folie du contrôle» et «La Caissière du super», où le stroboscope et les longues envolées musicales donnaient dans le psychédélisme.

Ses grands tubes «La boxeuse amoureuse» et «La plus triste des chansons» ont pour leur part été gardés pour les rappels.

En carrière, Arthur H, le fils de feu Jacques Higelin, a fait paraitre une quinzaine d’albums.

L’auteur-compositeur-interprète français sera de retour au Studio TD mardi.