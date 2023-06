Plus de morts sur les routes au Québec en 2022

En 2022, 392 personnes ont perdu la vie sur les routes au Québec, ce qui représente une augmentation de 13,2% par rapport à la moyenne des cinq dernières années, de 2017 à 2021.

C’est ce que révèlent les dernières données de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) publiées lundi.

En 2022, plus de la moitié des personnes décédées (216 décès, soit 55,1%) sont des occupants d’une voiture ou d’un camion léger.

Le bilan routier montre également que le nombre de décès chez les piétons a augmenté (79 piétons en 2022; 22,7%) par rapport à la moyenne de 2017 à 2021, alors qu’il a diminué chez les cyclistes (9 en 2022; -22,4%).

Toujours à l’échelle de la province, le nombre de personnes accidentées a diminué de 10,4% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

«Un accident, c’est un accident de trop! Les données rendues publiques aujourd’hui sont préoccupantes, particulièrement en ce qui a trait aux décès des piétons. Notre gouvernement déposera sous peu un plan d’action en sécurité routière», a réagi Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, par communiqué.

«Ce bilan routier doit être l’électrochoc dont on a besoin au Québec afin d’agir concrètement pour réduire la part des piétons décédés sur les routes. Le plan d’action de la ministre des Transports et de la Mobilité durable doit être ambitieux et inclure des mesures structurantes à l’échelle du Québec permettant de sécuriser les déplacements des usagers vulnérables», a pour sa part indiqué Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec.

Hausse des décès dans neuf régions

Neuf des régions du Québec affichent une augmentation du nombre de décès sur les routes.

À Laval, le nombre de décès est passé de 7 en 2021 à 19 en 2022, ou encore une hausse de 179,4% par rapport à la moyenne de 2017 à 2021. Des hausses ont aussi été observées dans les Laurentides (47 décès en 2022; 58,8%), au Saguenay–Lac-Saint-Jean (24 décès; 34,8%), à Montréal (38 décès; 29,3%) ou encore en Estrie (29 décès; 27,2%).

À l’inverse, le nombre de personnes décédées sur les routes a diminué en Abitibi-Témiscamingue (-30,4%), en Outaouais (-24,7%), en Chaudière-Appalaches (-22,2%), au Bas-Saint-Laurent (-19,2%) et dans la Capitale-Nationale (-17,4%).