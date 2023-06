Prix de l’essence anormalement élevé en Beauce: un député caquiste réclame une enquête

Constatant que le prix de l’essence est souvent plus élevé en Beauce qu’ailleurs au Québec, le député caquiste Samuel Poulin a demandé au commissaire de la concurrence de déclencher une enquête.

• À lire aussi: Ce député de la CAQ en a marre d’être traité de plante verte

• À lire aussi: Prix de l'essence: le PQ veut faire la lumière sur le mystère Québec à la pompe

«Ce que je souhaite, c’est d’avoir le fin mot de l’histoire. Je veux savoir pourquoi le prix de l’essence est toujours plus élevé en Beauce», explique Samuel Poulin en entrevue avec l’Agence QMI.

Le député de Beauce-Sud a adressé lundi une lettre au Commissaire de la Concurrence, qui relève du gouvernement fédéral, pour lui demander d’enquêter sur les disparités du prix à la pompe entre Saint-Georges et les différentes régions du Québec.

«Aujourd’hui, par exemple, le gaz coûte 1,79$ du litre à Saint-Georges, alors qu’il est à 1,59$ au Costco de Lévis», illustre-t-il.

De fait, le prix de l’essence ne relève pas du gouvernement du Québec. «J’ai regardé ce qu’on peut faire avec la Loi sur la protection du consommateur, mais c’est vraiment de compétence fédérale», dit-il.

L’élu caquiste admet néanmoins qu’il n’a pas parlé de cet enjeu avec son homologue fédéral, le député conservateur de la Beauce, Richard Lehoux, préférant prendre sur lui de s’adresser directement au Bureau de la Concurrence.

«Je me sens interpellé, parce que c’est un enjeu qui affecte mes concitoyens. Ils me disent qu’ils trouvent que ça n’a pas de bon sens», ajoute le député.

En prenant le soin de se déclarer en faveur de la transition énergétique, Samuel Poulin s’indigne que les citoyens de sa circonscription «paient quand même leur essence plus cher qu’ailleurs en attendant».

«Plusieurs sont obligés de faire plusieurs kilomètres chaque jour afin de se rendre au travail, et certains n’ont donc pas le choix de faire le plein à Saint-Georges, parfois plusieurs fois dans une seule semaine», relate-t-il.

Samuel Poulin remarque également que le prix de l’essence affecte les organismes communautaires de son comté. «Quand ma popotte roulante va livrer à Saint-Prospère, ça lui coûte cher de gaz!» lance-t-il.

Et à l’approche de la saison estivale, le député caquiste est d’avis que cette situation est d’autant plus inacceptable. «On incite les citoyens à voyager au Québec, mais on assiste en même temps à une hausse du prix de l’essence», remarque-t-il, en réaffirmant qu’il «faut faire quelque chose».