Vaste chantier sur le boulevard Laurier

Un des plus importants chantiers routiers à Québec actuellement se retrouve sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.

Il s'agit d'une des étapes en lien avec l'ensemble des travaux du futur tramway qui s'échelonneront sur 5 ans.

Ce n'est pas l'action qui manque à l'entrée du boulevard Laurier où bien de la machinerie lourde s'affaire sur la partie sud de l'artère, entre l'avenue de Lavigerie et la route de l'Église. L'objectif de la Ville de Québec est de préparer le terrain aux travaux à venir pour la venue du tramway, mais il ce n’est pas tout.

«On va refaire toutes les infrastructures souterraines. On doit les déplacer pour ne pas qu'elle se retrouve sous la plate-forme du tramway'» affirme Marie-Claude Jean, cheffe de tronçon au bureau de projet du tramway.

En changeant le réseau souterrain, la ville en profite pour s'adapter aux nouvelles normes environnementales avec notamment des conduites pluviales plus grosses.

«Elles font presque 3 mètres de diamètre. Elles vont capter les eaux de pluie, ça va permettre de mieux les gérer et éviter des déversements au fleuve», explique Mme Jean.

Si les impacts sur la circulation sont inévitables, la ville dit tenter de les réduire autant que possible. Ces travaux visent d'ailleurs également à préparer les prochaines étapes du projet de tramway sur la partie nord de cette portion du boulevard Laurier.

«Du côté sud, on élargit le boulevard Laurier et ça va servir pour maintenir un certain niveau de circulation lorsque l'on va travailler du côté nord du boulevard», indique Marie-Claude Jean

Pour certains commerçants du secteur, dont des restaurateurs, les répercussions sur la clientèle sont évidentes.

«Sur la terrasse c'est très difficile d'avoir du monde il y a trop de poussière. L'achalandage à diminuer c'est certain», soutient Jonathan Bélanger, propriétaire du restaurant Barbies du boulevard Laurier.

«Je vous dirais qu'on est en baisse de clientèle d'autour de 15 %, mais on s'inquiète d'être à -30% ou - 40 % au mois de juillet durant notre plus grosse période de la saison», ajoute Pierre Martin, franchisé de St-Hubert.

Bien qu'il existe un programme de la Ville de Québec afin de compenser les entreprises affectées par des travaux d'infrastructures majeurs, celui-ci ne s'applique pas à ceux actuellement réalisés sur le boulevard Laurier. Un programme que la ville dit réévaluer en vue des véritables travaux de réalisation du tramway qui devraient débuter en 2024 dans ce secteur.