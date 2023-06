Voici le vrai problème avec le test de français des futurs profs

D'abord, ce n'est pas parce qu'il y a une pénurie d'enseignants que l'on doit accepter une diminution de leur compétence.

Mais c'est l'occasion d'examiner si l'on ne se prive pas d'enseignants très compétents par des exigences qui ne sont pas appropriées.

Ce n'est pas le contenu du TECFÉE qui est particulièrement difficile. C'est la façon d'enlever les points «par tranche» pour le fonctionnement de la langue - c'est-à-dire les fautes de français - sur 60 points dans la correction de la rédaction :

5 points perdus pour 1/2 à 3 1/2 fautes;

15 points perdus pour 4 à 7 1/2 fautes;

30 points perdus pour 8 à 10 1/2 fautes.

Évaluation plus appropriée

Voilà un point crucial : le TECFÉE est approprié pour les enseignants DE français, du moins au secondaire, mais il ne l'est pas pour ceux qui enseignent d'autres disciplines EN français.

Par exemple, pour vérifier l'accord du participe passé, on donne une phrase où le participe est accordé correctement; parmi quatre explications, le candidat doit choisir celle qui est juste. Or, l'enseignant de mathématiques ou de musique peut être appelé à accorder un participe passé, mais pas à en expliquer la raison.

Donc, la solution serait de créer des examens appropriés aux exigences de la tâche. Outre les professeurs de français, on pourrait distinguer deux groupes : ceux en formation générale (mathématiques, sciences, histoire, etc.), et les spécialistes (éducation physique, arts plastiques, musique, etc.) Par ailleurs, comme tous les enseignants parlent avec les élèves, il serait souhaitable de vérifier l'expression orale, selon des critères appropriés à celle-ci.

L’évolution de la langue

Depuis dix ans, j'aide des enseignants diplômés à l'étranger à se préparer au TECFÉE. Il y a une difficulté supplémentaire pour ceux-ci, car ils doivent connaître les décisions de l'Office québécois de la langue française qui tarde généralement à accepter l'évolution de la langue.

Par exemple, alors que nous entendons, de la part de francophones qui s'expriment bien, «opportunité» dans le sens de «possibilité, occasion», ou encore «à travers» dans le sens de «au moyen de», l'Office ne reconnaît pas ces changements linguistiques.

Au Québec, nous avons un besoin extrême d'éducateurs motivés et motivants!

Photo fournie par Marie-Andrée Provencher

Marie-Andrée Provencher, Enseignante en francisation d'adultes