Céline Dion: «Ça va être une bombe atomique quand elle va revenir»

Malgré les nouvelles peu encourageantes sur l’état de santé de Céline Dion, celui qui a passé 25 ans avec la chanteuse a bon espoir de la voir remonter sur scène. «J’ai un feeling que cela va être correct. Elle est faite très forte, Céline. Ça va être une bombe atomique quand elle va revenir», croit son choriste et ami Barnev Valsaint.

• À lire aussi - Pour ses traitements: Céline Dion dépenserait plus de 50 000 $ par mois

• À lire aussi - A-t-on vu Céline Dion pour une dernière fois sur scène?

«J’espère un jour revoir Céline sur la scène. Ses fans l’aiment tellement que ce serait vraiment dommage que ça se termine comme ça», confie le chanteur Barnev Valsaint, qui se dit optimiste.

Le choriste de la diva a vécu le dernier concert de Céline Dion aux États-Unis en mars 2020 lorsque la pandémie a frappé. «Quand la tournée a arrêté, on croyait revenir dans quelques mois», se souvient-il.

Les larmes aux yeux

Il a retrouvé Céline à Las Vegas l’année suivante, à l’été 2021. L’équipe répétait alors pour le spectacle d’ouverture du nouveau casino Resorts World Theatre. Un concert qui n’a jamais eu lieu.

«On devait lancer le spectacle sous peu. En plein milieu des répétitions, on a dû arrêter. On nous a dit que Céline était malade et qu’il fallait annuler tout pour l’instant», explique l’artiste surnommé tout simplement Barnev.

Céline Dion avait les larmes aux yeux. C’est la dernière fois qu’il l’a vue en personne. «Elle met tout son cœur dans son travail. Depuis la mort de son mari René [Angélil], elle prend toutes les décisions, elle s’occupe de tout, elle est impliquée dans tout. Je sais que cela lui manque beaucoup en ce moment. On est tous des passionnés de la scène.»

Le 8 décembre 2022, Céline a informé le public qu’elle devait reporter des spectacles du printemps 2023-2024 et annuler huit concerts prévus à l’été 2023 de sa tournée Courage, car elle était atteinte du syndrome de la personne raide (SPR).

«L’annonce de sa maladie rare a été une grosse surprise et un choc pour tout le monde, car on pensait qu’elle était un peu malade, style un mal de gorge. Mais quand elle nous a expliqué ce que c’était, on avait tous les yeux pleins d’eau. On n’avait rien vu parce qu’elle le gardait avec elle, elle n’en parlait pas trop pour ne pas que ça se retrouve dans les médias.»

Annulation complète

Le choc fut moindre lorsque le 26 mai 2023, l’équipe de Céline a annoncé l’annulation de tous ses concerts prévus jusqu’en 2024.

«On sait que faire une tournée demande beaucoup, donc je me doutais qu’elle n’était pas en mesure de faire une tournée mondiale», ajoute celui qui lancera son premier album solo au début de 2024.

«Céline donne beaucoup, les gens ne reconnaissent pas comment c’est dur, ce qu’elle fait. C’est très demandant et elle se livre à 100%. Donc, tant qu’elle n’est pas top shape et que ses médecins ne vont pas lui dire qu’elle est prête, elle ne va pas revenir. Elle déteste annuler des spectacles. Elle adore performer.»

Pour le moment, Barnev et les autres membres de l’équipe de Céline Dion savent peu de choses sur l’état de santé de la vedette qui se trouverait à Las Vegas.

«On entend dire qu’elle va mieux. On nous envoie des courriels, des communiqués ou nous téléphone pour nous dire comment elle va, ce qui se passe. Les médecins pensent que ce serait préférable d’attendre un peu, mais elle va mieux. On prie pour elle.»

Las Vegas

À son avis, le retour éventuel de la diva sur scène devrait se faire à Las Vegas. «Ce serait mieux et plus facile pour elle. Elle pourrait être proche de ses enfants, rentrer à la maison chaque soir et voir ses médecins tout près», estime-t-il.

Quant aux nombreuses rumeurs concernant Céline, ses proches, sa fortune et son état de santé, Barnev n’y porte aucune attention. «On essaye d’éviter cela, on sait que ce sont des mensonges, que c’est uniquement pour vendre des magazines. On ne lit pas ces choses-là», conclut celui qui, il y a 25 ans, s’est fait accueillir par une Céline Dion lui souhaitant: «Bienvenue dans la famille.»