Cinq conseils pour augmenter votre niveau d'énergie cet été

L'été est là, et si vous avez beaucoup de choses prévues, il serait bon de recharger vos batteries.

Kate Cook, nutritionniste britannique, a mis au point plusieurs conseils utiles pour vous aider à garder votre énergie pendant les mois d'été.

1. Réduisez votre consommation de caféine

Si vous pensez que la caféine va améliorer votre niveau d'énergie, ce n'est probablement pas le cas. Bien qu'elle puisse brièvement vous aider à sortir d'un coup de mou, ce n'est pas une solution saine et durable.

« La caféine trompe votre corps en lui donnant un faux sentiment de sécurité. Tout ce que ça fait en réalité, c'est surstimuler les puissantes hormones du stress, accélérer le rythme cardiaque et perturber à la fois la glycémie et l'énergie », explique-t-elle.

2. Mangez des légumes

Inclure suffisamment de légumes et de fruits dans votre alimentation est un moyen simple de maintenir votre niveau d'énergie. Essayez d'ajouter à vos repas des légumes verts comme les épinards, le brocoli et le chou frisé, qui sont naturellement riches en magnésium.

« Les légumes contiennent des fibres alimentaires qui facilitent le passage des aliments dans le système digestif, améliorent l'absorption des vitamines et des minéraux et contribuent à augmenter les niveaux d'énergie », indique l'experte.

3. Bougez

Veillez à bouger votre corps tous les jours. Le simple fait d'aller marcher lorsqu'il fait beau dehors peut vous aider à vous sentir plus énergique. Vous pouvez également essayer le yoga ou le Pilates à la maison.

Selon la spécialiste, « la marche n'est pas seulement bonne pour l'énergie, elle est aussi bonne pour la gestion du poids, la santé cardiovasculaire et la forme physique en général - et en plus, dans le contexte actuel de crise du coût de la vie, elle est totalement gratuite ! »

4. Faites le plein d'énergie

Une bonne nuit de sommeil est l'un des meilleurs moyens de se sentir énergique et prêt à repartir. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé de dormir entre sept et huit heures par nuit.

« Le manque de sommeil peut avoir un impact sur le bien-être mental, la concentration et les niveaux d'énergie, ainsi que sur la santé cardiaque et l'immunité », comment-t-elle.

5. Les compléments alimentaires

Si vous avez besoin d'un peu d'aide pour augmenter votre énergie, vous pouvez essayer les suppléments de magnésium.

« Parfait pour ceux qui mènent une vie active, le magnésium contribue à réduire la fatigue et l'épuisement, en favorisant l'équilibre électrolytique et le métabolisme énergétique. Il aide également l'organisme à utiliser la vitamine D et le calcium, qui produisent des hormones favorisant la bonne forme des os et des dents », explique la nutritionniste.