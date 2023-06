Après avoir comparu et plaidé non coupable aux 37 chefs d’accusation qui pèsent contre lui dans l’affaire des documents d’archives de la Maison-Blanche, l’ex-président américain Donald Trump pourrait tenter de prolonger les procédures judiciaires jusqu’après les élections de 2024.

Cette possibilité a été abordée par l’ancien procureur du comté de New York, Stephen L. Dreyfuss, en entrevue à l’émission «Le Bilan».

«Il va tout faire pour reporter et repousser le procès jusqu’à après les élections de 2024», dit-il.

S’il est élu lors du prochain scrutin, il pourrait tenter d’arrêter les procédures qui sont intentées contre lui.

«Il pourrait tout simplement donner un ordre à son attorney general de se désister de la poursuite, continue l’expert. Mais est-ce que cela constituerait un fondement pour une destitution? On ne sait pas.»

L’acte d’accusation cependant est particulièrement étoffé selon l’expert.

«On peut constater de l’acte d’accusation qu’il est beaucoup plus rempli que normalement, affirme M. Dreyfuss. Parce que Jack Smith a tenté de gagner la bataille de l’opinion publique et du bien-fondé de son accusation en l’étoffant avec beaucoup de faits qui sont accablants, plus que d’habitude.

«Vous avez des tentatives de dissimulation, de l’obstruction à la justice et des conséquences lourdes pour le pays dans la mesure où il s’agit de documents extrêmement importants en matière de sécurité nationale», ajoute-t-il.

Advenant un verdict de culpabilité unanime du jury, la prison demeure une possibilité pour le milliardaire américain.

«La plupart des chefs d’accusation sont passibles de peines jusqu’à 20 ans de prison, mais il ne faut pas tomber dans le piège de les multiplier, indique M. Dreyfuss. Il peut y en avoir une trentaine, mais on n’aura qu’une sentence qui sera fixée par un juge advenant une condamnation.»

