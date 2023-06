De l’acide déversé volontairement sur des glissades dans un parc: deux enfants blessés

Une enquête a été déclenchée dans la municipalité de Longmeadow, au Massachusetts après que deux jeunes enfants ont été brûlés par un produit chimique déversé volontairement dans les glissades d’une aire de jeux.

La mère des enfants, Ashley Thielen, a dénoncé dans les médias sociaux ce qu’elle a vécu dimanche, mais aussi à une chaîne de télévision locale.

Elle ainsi que ses petits ont été les premiers arrivés sur place vers 8h du matin. Peu de temps après avoir commencé à jouer sur les structures, les bambins se sont dirigés en courant vers elle et en sanglotant.

capture d'écran | Facebook

Elle a partagé une photo de sa fille de 2 ans sur Facebook, montant la gravité de la blessure, qui aurait pu être pire.

«Ceci est ma fille après avoir glissé sur le toboggan de Bliss Park ce matin dans une flaque d'acide chlorhydrique. Elle et mon fils de 1 an ont tous deux étés brûlés et je crois comprendre qu'au moins un autre enfant a également été blessé. Les bouteilles de produits chimiques vides ont été retrouvées jetées dans les boisés à proximité peu de temps après l'arrivée de la police au parc après mon appel. La police et les pompiers ont été très minutieux dans leur enquête jusqu'à présent et ont été en contact avec nous toute la journée, mais il n'y a pas de vidéosurveillance dans le parc», écrit-elle.

capture d'écran | CNN

Elle rapporte qu’il y avait une importante flaque de produit chimique dans le parc, dont les vapeurs brûlaient les yeux et le nez.

La police a constaté une introduction par effraction dans la piscine située à proximité, où le produit a été volé.

Il a ensuite été déversé sur 3 toboggans.

capture d'écran | CNN

«Je laisse les enfants jouer. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait du liquide dangereux. J'ai juste supposé que c'était de l'eau de pluie. Je n'y ai pas vraiment pensé, et puis, mon bébé, qui en a un, s'est mis à pleurer. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce liquide autour duquel ils se trouvaient n'était pas de l'eau», ajoute la maman,

capture d'écran | Facebook

Les jambes de son enfant ont été enflées et boursouflées après avoir été en contact avec les produits chimiques. Elle relativise en disant que les blessures sont pour la plupart superficielles et que ses enfants vont bien, mais elle pense que sa situation aurait pu être pire.

L’aire de jeu a été fermée pour fins d’enquête.