Francos: la pluie n’aura pas eu raison des festivaliers

La journée a débuté sous la pluie mardi, mais les éclaircies de début soirée ont permis de raviver complètement l’ambiance des Francos.

Sur l’heure du souper, Rosie Valland s’est amenée sur la scène Loto-Québec, en face de la Maison symphonique, alors que les cloches des églises avoisinantes résonnaient. Le soleil a quant à lui percé les nuages avant la fin de sa chanson d’ouverture, «Exil».

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Pendant près d’une heure, l’autrice-compositrice-interprète y a joué les chansons de son plus récent album «Emmanuelle», devant un parterre qui s’est rempli au fur et à mesure. Certains y avaient apporté leur lunch pour le manger dans l’herbe, d’autres dansaient sur sa pop-électro, devant la scène.

Pour ses premières Francos, Rosie Valland «était hyper stressée», mais sur scène, rien n’y paraissait. Elle semblait même plutôt à l’aise, interagissant avec la foule à quelques reprises et navigant dans son espace de jeu. Pendant sa présentation, elle a également offert la reprise de Mylène Farmer «Désenchantée», une chanson qu’elle a redécouverte pendant la pandémie, qui a d’ailleurs bien plu au public varié qui est venu la voir.

Sylvie, qui est venue festival à pied, directement après le boulot, a trouvé la jeune artiste «vraiment impressionnante». «Je suis venue voir Lisa LeBlanc, qui est tout de suite après Ariane Roy et j’ai découvert par le fait même Rosie Valland. Je l’ai trouvé excellente!», a-t-elle dit à l’Agence QMI, quelques minutes après son spectacle.

La dame a avoué qu’elle ne serait probablement pas venue s’il y avait plu plus fort. Les fines averses n’étaient cependant pas trop dérangeantes.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Même son de cloche pour Laurie, une habituée des Francos. «Je suis venue voir Ariane Roy ce soir et après je vais essayer d’aller voir Lisa LeBlanc. Je me serais peut-être juste habillé différemment si on avait annoncé des pluies plus fortes», a-t-elle dit.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

La séduction en solo d’Ariane Roy

À 20 h c’était au tour d’Ariane Roy de monter sur les planches de la scène Loto-Québec, pour y présenter son matériel solo. L’an dernier, presque à pareille date, l’autrice-compositrice-interprète avait partagé, cette même scène, avec Lou-Adriane Cassidy et Thierry Larose pour le spectacle «Le roy, la rose et le lou(p)».

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Je suis tellement contente de revenir cette année et de présenter mon spectacle. C’est comme le dernier été de ma tournée qu’on a commencé il y a deux ans», a-t-elle partagé à son public en début de présentation.

Munie de sa guitare électrique, et parfois assise derrière son synthétiseur, elle a offert un bon pot-pourri de son catalogue musical tant pour ceux qui la découvrait mardi soir, que pour les admirateurs qui la suivent depuis ses tout débuts. Elle y a notamment joué des pièces de son album «medium plaisir», comme «Le paradis de l’amour», «Automne» et «Ce n’est pas de la chance».

«Je sais qu’il y a des événements pas cool en ce moment, mais on se concentre sur le moment présent. On oublie tout ce qui se passe le temps d’une toune», a-t-elle lancé, enchainant avec «Le ciel est en place».

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Tandis que le ciel s’assombrissait au fil des chansons, l’énergie contagieuse d’Ariane Roy, encouragée par la foule qui ne cessait de s’accroitre, ne s’est pas affaiblie au cours de son spectacle. En fin de présentation, elle a également invité Valence, avec qui elle a fait les Francovertes, à la rejoindre sur scène pour interpréter la chanson «Charlie».