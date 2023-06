Ginette Reno se confie sur un nouveau projet d’envergure

La passion de Ginette Reno pour son métier ne s'essouffle pas, alors qu’elle prévoit lancer un projet d’envergure dans les prochaines années.

«Je n’ai jamais arrêté, je ne connais pas ça moi une retraite», se confie-t-elle.

Le printemps dernier, la chanteuse de 77 ans a lancé, c’est tout moi son 47e album studio ainsi que Ginette, un livre autobiographique. Celui-ci connaît déjà beaucoup de succès, nommé bestseller, il a été vendu à plus de 60 000 exemplaires.

Avec les profits des ventes, Ginette Reno souhaite réaliser un rêve : ouvrir la maison Ginette Reno.

«Je veux ouvrir la maison Ginette Reno. Ça s’appellerait : L’école de la voie [...] J’aimerais ça donner des classes de maître aussi, mais j’aimerais ça que ça serve aussi pour les multidépendances. Moi, j’ai eu une substance dans ma vie qui est la bouffe. Moi, c’était, enlevez-moi tout, mais pas ma bouffe donc j’aimerais ça pouvoir aider, participer à ce que les gens comprennent un peu plus, ça fait quoi une substance dans leur vie», explique-t-elle.

Un projet d’envergure qui pourrait voir le jour dans les prochaines années. Mais actuellement, Ginette Reno se concentre sur sa santé. Elle a subi en décembre dernier une importante opération au cœur et aujourd’hui elle souffre également d’arthrose sévère.

«Je voudrais trouver des moyens de marcher sans canne et d’être capable de rester debout plus longtemps. [...] Je veux juste me remettre en santé pour être capable de faire ce que j’aime le plus faire au monde pour mes dernières années qui me reste.»

Ginette Reno à l’intention de remonter sur scène. Elle veut chanter jusqu’à la toute fin de sa vie, quitte à pousser sa dernière note sur scène.

«J’ai toujours pensé que je lancerais mon si bémol et là, je vais tomber. Je me dis, il n’y a pas meilleure façon de mourir», termine-t-elle.

Ginette Reno poursuit sa tournée de promotion à travers le Québec. Elle sera mercredi matin au Jean Coutu de Sainte-Anne-de-Beaupré pour une séance de dédicaces.