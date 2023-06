Jennifer Coolidge révèle son secret pour être un sex-symbol à 61 ans

Jennifer Coolidge a partagé son astuce pour rester un sex-symbol.

Lors d'une discussion sur scène au Vivid Festival de Sydney, samedi dernier, aux côtés du showrunner de The White Lotus, Mike White, la star d'American Pie a révélé que le « pur déni » était son super pouvoir.

« Je pense qu'il y a une chose qui peut vous garder éternellement jeune et vous garder éternellement sexy. Et c'est le pur déni, a-t-elle déclaré à la foule, selon The Guardian. Vieillir ou ce genre de choses, si vous ne les prenez pas en considération, vous savez ? Et c'est ce que c'est. Je pense que j'ai une meilleure capacité à être dans le déni que n'importe qui sur cette planète. Et ça m'aide à fonctionner à tous les niveaux. »

Jennifer Coolidge a également évoqué ses batailles documentées contre la dépression, ce qui l'a amenée à presque décliner son rôle de Tanya McQuoid dans The White Lotus, un rôle qui lui a valu un Golden Globe. « Je veux que tout le monde connaisse toutes mes histoires déprimantes. Parce que je pense que ça aidera les gens, a-t-elle expliqué. Je sais qu'il y a un groupe de personnes positives dans le public qui n'en ont pas besoin. Mais j'ai l'impression que je suis une bonne histoire pour quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés. J'ai eu beaucoup de mal à fonctionner pendant de nombreuses années, parce que je ne pensais tout simplement pas que j'avais une chance. »

Pendant leur séjour en Australie, Jennifer Coolidge et Mike White ont également assisté au Festival du film de Sydney, où le réalisateur a lancé l'idée d'explorer une partie du passé de Tanya dans une série préquelle. « Je pense absolument que c'est possible, nous étions justement en train d'en parler, a-t-il déclaré au public, selon Deadline. C'est une drôle d'idée. Et faire que Jennifer, vous savez, ait 20 ans de moins, ce serait amusant aussi. »