Le Défi des générations: le statu-quo n’est pas possible

Le système de santé et de services sociaux est à la veille de grands changements. Vouloir transformer les soins de santé et rendre le réseau plus efficace est un projet de société en soi. Il nous implique tous et on doit s’y investir avec détermination.

C’est pourquoi de nombreuses fondations s’unissent autour du Défi des générations, le plus grand mouvement de collecte de fonds en soutien aux hôpitaux ! Unies autour d’une mission commune : avoir un plus grand levier pour un plus grand impact et un réseau de santé plus fort.

Nous sommes convaincus que les fondations hospitalières sont des alliées incontournables du gouvernement pour améliorer l’accès aux soins en offrant plus de recherche, plus d’innovation, plus de bien-être patient.

Des dons transformateurs

Par le financement d’équipements de pointe, la formation de médecins et du personnel soignant et le soutien à la recherche, les fondations contribuent sans relâche à accélérer le développement de nos hôpitaux. Depuis 3 ans, grâce au Défi des générations, 2 millions de dollars supplémentaires leur ont été remis. Et ce n’est que le début !

Dans un système de santé qui souffre avec des listes d’attente en chirurgie jamais vues auparavant, le Défi des générations a permis d’investir dans des projets qui réduisent le temps d’attente pour les chirurgies et la durée des séjours hospitaliers.

Dans le contexte d’une pénurie de main d’œuvre sans précédent, le Défi des générations a permis d’investir dans des équipements et de la formation.

Dans un monde où les connaissances, les technologies et la robotisation sont des pistes de solution à la médecine de demain, le Défi des générations a permis d’investir dans des projets pilotes prometteurs. Dans l’innovation!

Les fondations en appellent à la population pour participer en grand nombre au Défi des générations et poser un geste concret en appui au système de santé.

Le Défi des générations fait partie de la solution. « Penser global, agir local », tel est le mantra de ce mouvement unique en son genre afin qu’on s’offre le meilleur de la médecine à proximité de chez soi partout au Québec.

Signataires :

Suzanne Surette, Fondation du Centre hospitalier de Granby

Pascale Bouchard, Fondation du CHUM

Martin Clermont, Fondation du CHUS

Nadia Bergeron, Fondation du Domaine-du-Roy

Nathalie Boudreau, Fondation Hôpital Charles-LeMoyne

Fannie Allard, Fondation Hôpital Pierre-Boucher

Raphaëlle Prévost, Fondation Hôpital régional de Saint-Jérôme

Nathalie Samson, Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

Nathalie St-Germain, Fondation Hôtel-Dieu de Sorel

Amy Chloé Bernard, Fondation Santé Baie-des-Chaleurs

Annie Brousseau, Fondation Santé Trois-Rivières

Marie-Andrée Lefebvre, Fondation Santé Urbaine

Sandra Lévesque, Fondation Santé Jonquière