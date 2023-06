Les catastrophes météo ont tué 195 000 personnes en Europe depuis 1980

Quelque 195 000 personnes ont perdu la vie depuis 1980 en Europe à cause d’évènements météorologiques extrêmes tels que les canicules et les inondations, a comptabilisé l’Agence européenne de l’environnement (AEE), qui appelle mercredi à engager de nouvelles mesures.

«Les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes ont causé des pertes économiques estimées à 560 milliards d’euros dans l’UE entre 1980 et 2021, dont seulement 170 milliards d’euros (30%) étaient assurés» et fait près de 195 000 victimes, a relevé l’agence européenne, qui met en ligne un nouveau portail rassemblant les données les plus récentes relatives à l’impact de ces événements.

En février 2022, le bilan présenté par l’AEE s’élevait à 510 milliards d’euros et 142.000 morts, pour la période 1980-2020.

En 2021, les inondations en Allemagne et en Belgique ont coûté près de 50 milliards d’euros.

«Pour éviter plus de pertes, nous devons de toute urgence passer de la réaction aux phénomènes météorologiques extrêmes (...) à une préparation proactive», a dit à l’AFP Aleksandra Kazmierczak, une experte de l’AEE.

Dans le nouvel inventaire, les canicules comptent pour 81% du nombre de morts et pour 15% des dommages financiers.

Marqué par des vagues de chaleur à répétition, l’été 2022, non encore comptabilisé, a connu un nombre de décès plus élevé que d’habitude dans toute l’Europe.