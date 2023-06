Les députés caquiste du Saguenay-Lac-Saint-Jean abordent plusieurs sujets au Cercle de presse

Le gouvernement de la CAQ entend améliorer la capacité d'intervention sur les feux de forêt, ont avancé les cinq députés caquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean lors du Cercle de Presse mardi.

Jamais dans son histoire la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) n'avait affronté une telle situation en début de juin. Ils ont dû combattre plus de 130 feux de forêt, avec seulement 14 avions-citernes pour les combattre: 8 CL-415 et 6 CL-215.«Le gouvernement fédéral est ouvert à l'idée d'augmenter le nombre d'appareils, et on va augmenter la formation des pilotes, ici au Cégep de Chicoutimi», a indiqué la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest.

«L'enjeu présentement, c'est la construction de CL-215 et il faut s'y attaquer», a fait valoir la députée caquiste de Roberval, Nancy Guillemette.

Le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, a même proposé une formation qui permettrait aux travailleurs forestiers de contribuer au combat contre de tels incendies.

Des emplois créés dans la région

Au lendemain de l'investissement de 1,4 milliard $ de Rio Tinto, la ministre responsable de la région s’est également montrée optimiste pour la zone industrialo-portuaire.

«Deux entreprises sont intéressées, dont une qui est près du fil d'arrivée», a-t-elle dit. «C'est lié à l'énergie, donc on n'est pas loin de la filière batterie.»

La confirmation de cette entreprise s'accompagnera du montant de 105 millions $ aux installations portuaires, promis en campagne électorale par le premier ministre, François Legault.

«Ce sera un prêt, pardonnable, qui ne sera pas payé par les contribuables», a précisé la ministre. «Les gens craignaient que les taxes augmentent, mais c'est non!»

Les trois députés de Saguenay rencontreront la mairesse Dufour la semaine prochaine. Il sera notamment question du projet d'amphithéâtre.

«On est vraiment en retard dans nos infrastructures sportives», a observé la ministre Laforest. «J'aimerais que dans ce mandat-ci, on s'assoie et qu'on travaille avec le gouvernement pour ne pas échapper l'argent disponible.»

L'avenir du centre Georges-Vézina soulève quelques questions.

«Si on veut accueillir un spectacle de quatre ou cinq mille spectateurs, on va le présenter où? C'est ma première question. Et est-ce qu'on est prêt à continuer avec les Saguenéens sur une glace olympique? C'est un autre point d'interrogation qu'on est en train de vérifier.»

Pour l'instant, il n’est pas question d'attacher un budget précis au projet, estime la ministre.