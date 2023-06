Le mot «lavande» inspire le bien-être, la relaxation et la vue d’un magnifique champ couvert de ces fleurs mauves à l’odeur incomparable.

Pour d'autres, c'est le produit fini: des savons, des chandelles, des huiles essentielles qui viennent à l’esprit.

PHOTO COURTOISIE: La Maison Lavande

Toutefois, pour passer de l'un à l'autre, il y a tout un travail qui se fait.

C’est d’ailleurs pourquoi notre journaliste Pierre-Olivier Zappa a décidé d’aller visiter l’entreprise adorée des Québécois à Saint-Eustache.

Dans les dernières années, les affaires ont été très bonnes pour cette compagnie. D’ailleurs, pour que la croissance se poursuive, ils ont investi plus de 16 M$ dans leurs nouvelles installations.

«On vient de changer de génération d'installations à quelque sorte», explique Daniel Joannette, président de Maison Lavande. «Avant, nous étions dans un tout petit local et là, notre usine, notre bâtisse, ça reflète nos ambitions.»

L’entreprise, démarrée il y a 14 ans, offre au-dessus de 300 produits faits avec la lavande. L’ouverture de ce centre a donc permis à la compagnie de gagner en indépendance.

«La première raison pour laquelle nous, on a bâti ici, c'est qu'on se retrouvait avec des fournisseurs qui pouvaient nous laisser tomber et on en a souffert en 2020», explique le président de Maison Lavande. «La condition pour bâtir, ici, c'est qu'on ait de la relève.»

Et de la relève, M. Joannette en a. Il décrit d’ailleurs ses deux filles, impliquées dans l’entreprise familiale, comme étant «ambitieuses».

«On vise à avoir une entreprise qui continue à fleurir, une entreprise pérenne qui continuent à évoluer selon les tendances» explique Marjolaine Joannette. «Les nouveaux marchés on a envie d'explorer. On est vraiment curieux de ce côté-là.

Un extérieur aussi beau que le produit

M. Joannette et Mme Nancy Ferron, vice-présidence de Maison Lavande ont également investis dans le bâtiment qui accueille la production pour qu’il reflète bien la nature de l’entreprise.

«Ce qu'on fait, c'est beau, l'endroit où on cultive, c'est beau et ce qu'on vend, c'est de la beauté alors quand on a pensé au bâtiment, il fallait que ce soit beau», explique Mme Ferron. «Pour nous c'était important que ça ne soit pas une canne de bines.»

Voyez le reportage ci-haut pour en découvrir davantage sur l’entreprise familiale.