Médias d’information bloqués par Facebook: «Ça ressemble un peu à du bluff»

Des tests sont en cours chez Meta pour bloquer les contenus des médias canadiens au pays en protestation au projet de loi C-18, mais ces moyens de pression pourraient ne pas durer.

C’est ce qu’a affirmé le professeur à l’école des médias de l’UQAM, Patrick White, en entrevue au TVA Nouvelles.

«Ça ressemble un peu à du bluff, dit-il. On l’a fait en Australie il y a deux ans, et ça a duré sept jours, alors j’espère que ça ne durera pas plus que deux semaines ici au Canada lorsque la loi C-18 sera adoptée dans les prochains jours.»

Ce retrait partiel des contenus d’information sur les fils d’actualité des Canadiens ne toucherait qu’une infime partie de la population au pays.

«Il y a à peine 250 000 à 1,2 million de canadiens qui ne voient plus les informations de médias canadiens sur leur fil d’actualité Facebook donc à peu près une personne sur 40 qui serait touchée d’ici la fin du mois de juin et de la sanction royale de la loi C-18», continue le professeur.

Meta, la maison mère de Facebook, reproche notamment le mode de négociation à la pièce qui est prévu au projet de loi et qui forcerait le géant du web à négocier individuellement avec les différents groupes médiatiques du pays pour s’entendre sur un partage des revenus publicitaires.

«On considère que la loi n’est pas équitable du côté de Meta, partage M. White. On préférerait tout simplement payer une amende ou envoyer un chèque chaque année.»

L’absence de contenu d’actualité provenant des médias d’information sur les fils des utilisateurs pourrait avoir des conséquences sur la qualité du contenu proposé et pourrait signifier davantage de désinformation sur la plateforme.

«Il y a déjà des désabonnements, ajoute-t-il. Le fil d’actualité Facebook en termes d’information en ce moment c’est 3%. Alors ce que ça va faire c’est laisser la place à beaucoup plus de désinformation et beaucoup plus d’information inutile et même des clickbait, donc des articles où l’on veut uniquement nous amener à cliquer, ce n’est pas nécessairement de l’information fiable.»

