LNH: Michael Andlauer, nouveau propriétaire des Sénateurs, a un intérêt pour Patrick Roy

Le nouveau propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, Michael Andlauer, est assurément intéressé à voir Patrick Roy diriger son équipe, selon les informations obtenues par Le Journal.

Andlauer et les Sénateurs en sont venus à une entente de principe entourant la vente de l'équipe, a rapporté le quotidien Ottawa Sun mardi. Le milliardaire torontois et ses partenaires verseront près de 1G$US pour faire l'acquisition de 90% du club, une somme record dans la Ligue nationale de hockey.

Les 10% restants demeureront entre les mains d'Anna et d'Olivia Melnyk, les filles de l'ancien propriétaire Eugene Melnyk, décédé en mars 2022.

Il faudra maintenant que la LNH approuve la passation de la propriété de l'équipe à l'homme de 57 ans, qui est aussi impliqué dans le domaine de la santé et des finances, en plus d'être propriétaire des Bulldogs de Hamilton, de la Ligue de l'Ontario.

Le processus pourrait s'étirer jusqu'en septembre, a écrit le Sun.

«Va-t-il m'appeler? Aucune idée»

Le nom d'Andlauer a été prononcé mardi durant la conférence de presse concernant le départ de Roy de l'organisation des Remparts de Québec.

L'informateur du réseau TSN Darren Dreger avait lui aussi mentionné, durant le tournoi de la Coupe Memorial, que l’un des groupes désirant acheter les Sénateurs aimerait que l'ancien numéro 33 devienne l’entraîneur-chef de la formation.

Patrick Roy a confirmé avoir rencontré Michael Andlauer lorsqu'il a fait partie de la dizaine de personnes interviewées par le Canadien durant le processus d'embauche d'un nouveau directeur général l'an dernier, après le congédiement de Marc Bergevin.

C'est que l'homme d'affaires, né en France, mais qui a grandi à Montréal, fait partie des actionnaires minoritaires du CH.

«C'est un chic type, a dit Patrick Roy. Est-ce qu'il va m'appeler [pour un poste]? Aucune idée.»

En 2024-2025?

Selon le réseau TSN, il serait toutefois surprenant que le nouveau propriétaire effectue un remaniement de son personnel avant d'avoir pris le plein contrôle de l'organisation. Il est aussi possible qu'il veuille profiter de la prochaine saison pour évaluer les gens en place, dont l'actuel entraîneur D.J. Smith, avant de prendre ses décisions.

Il reste une année à écouler au contrat de Smith, qui a aussi une option pour la campagne 2024-2025.

Andlauer doit également vendre ses parts actuelles du Canadien, qu'il détient depuis 2009 et qui sont estimées à 10%. Celles-ci pourraient d'ailleurs passer aux mains de la famille Desmarais si le propriétaire Geoff Molson est enclin à lui vendre, d'après ce qu'a dit une source au Journal. Cette information avait aussi été évoquée par les médias dans les derniers mois.

André Desmarais a déjà été copropriétaire des Remparts avec Patrick Roy, Jacques Tanguay et Michel Cadrin, avant que le club ne soit vendu à Québecor en 2014.

Aucun contact avec la LNH

Roy a affirmé mardi n'avoir eu aucun contact avec des équipes de la LNH à la recherche d'un entraîneur-chef dans les dernières semaines. Le dernier poste vacant a maintenant été pourvu puisque les Rangers de New York ont annoncé que Peter Laviolette sera leur nouveau pilote.

L'ancien entraîneur-chef et directeur général des Remparts a aussi dit que certaines équipes pourraient être «refroidies» par le fait qu'il a occupé les fonctions d'entraîneur et de vice-président des opérations hockey durant son séjour avec l'Avalanche du Colorado, entre 2013 et 2016.

«Il y a tellement de bons entraîneurs, le choix est très grand pour l'équipe qui en cherche un, a-t-il ajouté. Je veux me garder une gêne. C'est une façon pour moi de montrer une certaine humilité.»

– Avec la collaboration de Stéphane Cadorette et de Kevin Dubé