RTC: Marchand «étonné et déçu» de la décision sur les services essentiels

Le maire de Québec, Bruno Marchand, s’est dit «étonné et déçu» de la décision de justice faisant en sorte qu’il n’y aurait aucun service régulier de bus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) si une grève des chauffeurs devait être déclenchée du 1er au 16 juillet.

«Le transport collectif, pour bien des gens, c’est une façon de se rendre à destination pour le travail, pour des services essentiels comme les hôpitaux, les soins de santé, pour aller voir des proches», a énuméré le maire, mardi matin, en point de presse.

Selon lui, «il y a quelque chose d’antinomique avec les conditions dans lesquelles on évolue: on encourage les gens à faire des déplacements qui sont plus environnementaux, notamment en utilisant le transport collectif, et là on leur dit: “ben non, ça, c’est pas important quand on est en grève” [...] Il y a des citoyens qui ont comme seule source de déplacement le transport collectif».

D’autre part, une grève du RTC en plein Festival d’été de Québec aurait «des conséquences» sur les usagers, a reconnu le maire Marchand en appelant les deux parties à en arriver rapidement à une entente pour le renouvellement de la convention collective.

Pas un service essentiel

Vendredi dernier, le Tribunal administratif du travail (TAT) a statué que les chauffeurs syndiqués du RTC n’étaient pas obligés de fournir des services essentiels advenant une grève. Il s’agirait d’une première pour la Ville de Québec, où des services essentiels ont été mis en place au cours des 30 dernières années lors des conflits de travail.

Cette décision a été critiquée par la patrie patronale, mais encensée par la CSN.

Mardi, le maire Marchand a répété que la décision de faire appel ou non de la décision du TAT appartient au RTC, qui analyse actuellement la situation. Cela dit, même en cas d’appel, il est peu probable que le jugement soit réexaminé avant la possible grève qui pourrait être déclenchée dans 18 jours à Québec, a-t-il convenu.

De façon plus générale, le maire de Québec a rappelé que la décision du TAT constitue «un précédent» et que les autres sociétés de transport au Québec doivent sûrement suivre l’évolution de la situation de près.

Réaction ministérielle

Interrogée quant à la menace de grève des chauffeurs du RTC, Maude Methot-Faniel, attachée de presse de ministre du Travail, Jean Boulet, a affirmé que « nous suivons l’évolution du dossier et invitons les parties à continuer de négocier. D’ailleurs, le ministre du Travail a nommé un médiateur-conciliateur au dossier et celui-ci est disponible afin d’aider les parties à arriver à une entente dans les meilleurs délais possibles ».

Mme Methot-Faniel a réitéré que « le Code du Travail a été modifié en 2019 afin que le pouvoir d’ordonner à une entreprise de maintenir des services essentiels en cas de grève revienne au Tribunal administratif du Travail ».

Avec la collaboration de Marc-André Gagnon