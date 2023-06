Secteur agricole: Ottawa propose un programme d'aide financière qui sème la controverse

Pour aider les agriculteurs à faire leur part pour la planète, Ottawa a développé des programmes de subventions.

Toutefois, ce programme s’attire des critiques de certains agriculteurs qui l’estiment discriminatoire.

Pour avoir droit à l'aide maximale, il faut répondre à des critères qui n'ont aucun lien avec l'environnement.

Le programme offre d’ailleurs de plus gros montants à certains groupes d’entrepreneurs, mais sur la base de leur âge, leur ethnicité et leur orientation sexuelle.

«C’est plus difficile pour les femmes, les jeunes et tous les autres groupes sous-représentés d’avoir accès à du financement», explique Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture. «C’est plus difficile pour ces personnes de mettre leur contribution pour aller chercher la subvention par après.»

L’agriculture au Canada représente environ 10% des émissions de gaz à effets de serre de tout le pays, c’est pourquoi des programmes pour inciter les agriculteurs à faire un virage vert ont été mis sur pied par le gouvernement fédéral.

Par contre, le programme des technologies propres en agriculture va trop loin selon certains.

Le programme offre un financement jusqu’à 40% du coût des travaux, et 10% de plus à certains groupes marginalisés.

«Le jeune je suis capable de comprendre, car ils en ont plus besoin que nous, mais si tu es une minorité visible ou à part, tu as 10% de plus que tu peux aller chercher, ça n’a pas sa place», estime Yves Van Der Tol, agriculteur. «Tout le monde est égal au Canada.»