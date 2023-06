Triathlon: 1250 km pour encourager la diversité corporelle

Pas moins de 750 km à vélo, 250 km à pied et 250 km à la rame: une jeune femme s’apprête à parcourir 1250 km de Saint-Denis-de-Brompton jusqu’aux îles de la Madeleine pour encourager la représentation de la diversité corporelle dans les milieux du sport et du plein-air.

«Je veux montrer aux gens que peu importe le corps que tu as, si tu te pousses à fond, t’es capable de tout faire», a affirmé l’aventurière Anabelle Guay.

À l’approche du jour J dimanche, la jeune femme s'est dit fébrile, mais surtout excitée. Après deux ans de préparation, d’entraînement et d’exercices, elle se sent prête pour son long périple.

TVA NOUVELLES

Même si son expédition est en mode «solo», Anabelle Guay a la chance d’être entourée de sa famille et de ses amis pour se préparer au départ.

Sa mentor, qui a déjà traversé l’Atlantique Nord à la rame, est émue de pouvoir transmettre ses conseils et ses connaissances à la jeune fille.

«Quand on m’a demandé de la coacher, la réponse immédiate était oui! Sans hésitation! Le message derrière sa traversée me touche beaucoup alors c’était certain que j'allais vouloir l’épauler», a souligné Mylène Paquette.

Pour la mère d’Anabelle, Manon Turbine, la fierté est au rendez-vous. Elle mentionne savoir que sa fille avait toujours été un peu déçue de ne pas voir de modèle qui lui ressemblait lorsqu’il était question de plein-air. C’est pourquoi Mme Turbine encourage sa fille à foncer pour que d’autres jeunes puissent se reconnaître dans sa détermination.

«C’est certain qu’au départ, mon cœur de maman était très inquiet de savoir dans quoi elle s’embarquait. Mais plus je la vois aller et plus je suis fière de ce qu’elle devient», a-t-elle expliqué.

Le coup d’envoi de la Grande Traversée d’Anabelle Guay se donnera le dimanche 18 juin prochain à Sherbrooke au côté de sa famille et de ses amis.

«Je ne réalise toujours pas que ça s’en vient, j’ai tellement hâte», s’est exclamé Anabelle Guay.