Après avoir plaidé non coupable à 37 chefs d’accusation, l’ex-président américain Donald Trump a rendu visite à des clients d’un restaurant de la Petite Havane, à Miami, dans la bonne humeur; une façon de faire qui a fait réagir les panélistes de «La Joute».

«De la nourriture pour tout le monde!», a lancé l’ex-président à sa sortie du tribunal, quelques heures avant de s’adresser à une foule rassemblée dans un club de golf au New Jersey.

LA JOUTE

Le milliardaire américain a enchaîné les poignées de main dans le restaurant.

Une scène surréaliste qui dépasse l'entendement, selon l’analyste politique Yasmine Abdelfadel.

«Il fait reculer les frontières, c’est sa tournée, alors qu’il vient de se faire inculper, il vient de se faire lire 37 chefs d’accusation, c’est pas grave, on va aller manger cubain, pis on va aller serrer des mains et se faire prendre en photo. Il est en train de bousculer tout ce que l’on sait d’une campagne électorale, tout ce que l’on sait d’un politicien qui aspire au plus haut poste dans toutes les démocraties à travers le monde», a-t-elle constaté.

LA JOUTE

La comparution historique de Donald Trump devant la justice des États-Unis a été suivie par tous les grands médias, constate l’ancien chef du NPD Thomas Mulcair.

«Trump fait l’histoire. Il domine complètement un cycle de nouvelles. Deux ans et demi après le début du mandat d’un certain Joe Biden, de qui on parle constamment? Trump, même avec la pire des nouvelles, il va faire du financement [...] il sait utiliser les médias comme aucune autre personne que j’ai jamais vue», partage-t-il.

L’analyste politique Luc Lavoie se désole également de voir les grands médias américains tomber dans une logique de «showbusiness».

«On voyait le palais de justice, on voyait l’endroit où il dormait, il y avait des reporters partout [...] c’est fascinant! C’est un homme maléfique, c’est un homme qui transporte le mal avec lui», soulève-t-il.

