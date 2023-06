Une tournée des régions prévue pour Québec solidaire

Près d’un an après la campagne électorale de 2022, Québec solidaire (QS) entamera une tournée des régions de la province pour rencontrer les PME et les électeurs.

Après avoir perdu un siège en Abitibi-Témiscamingue, la formation politique veut parler d’enjeux qui préoccupent l’électorat en région.

Les douze députés de QS veulent convaincre les Québécois que le parti politique est crédible sur le plan économique.

«Personne me parle de taxes sur les pick-up. Les enjeux qui touchent les gens c'est les questions d'approvisionnement mondiaux, c'est les questions de transformations digitales, c'est les questions de transformation face à la crise climatique, la résillience, comment s'adapter à cette nouvelle économie», affirme Haroun Bouazzi, porte-parole de QS en matière d’économie.

En 2022, seulement deux des six candidats de l’équipe économique de Québec solidaire ont été élus. Une tendance que veut renverser le co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois.

«On s'en va sur le terrain dans toutes les régions du Québec pour rencontrer les PME, rencontrer les gens qui font fonctionner l'économie de nos régions, mais on ne va pas les rencontrer pour leur vendre quelque chose. On s'en va les rencontrer pour les écouter», a-t-il fait savoir en entrevue avec Maxime Denis.

Alors que le parti s’apprête à tenir son conseil général ce week-end à Sainte-Hyacinthe, les détails concernant cette tournée régionale seront dévoilés aux membres.

Haroun Bouazzi n’hésite pas à lancer une flèche à la stratégie de développement économique du gouvernement Legault.

«C'est deux visions de société qui sont très différentes-là. Et puis, c'est les entrepreneurs, c'est l'économie sociale, qu'on veut aller écouter en région et non pas effectivement les grands affairistes qui ont le numéro personnel de Pierre Fitzgibbon, ça les regarde, nous on va aller sur le plancher», a-t-il lâché.

Une tournée et une course

La tournée des régions survient au moment où les candidates Ruba Ghazal, Christine Labrie et Émilise-Lessard-Therrien tentent de remplacer au poste de co-porte-parole Manon Massé.

D’autres candidates pourraient s’ajouter à la liste, tandis que l’élection de cette dernière est prévue à la fin novembre.

