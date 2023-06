«Chanteurs masqués»: déjà la moitié des épisodes sont tournés

Le tournage de la troisième saison de Chanteurs masqués bat son plein et la moitié des épisodes sont déjà en boite.

L’équipe de l’émission dominicale la plus populaire de l’automne depuis deux ans a repris du service dans le bonheur et même les Américains sont venus voir de leurs propres yeux le savoir-faire québécois, confirmant du même coup la créativité et l’ingéniosité des artisans qui confectionnent les numéros à grand déploiement.

On promet bien des surprises dans cette nouvelle mouture. À ce jour, deux costumes ont été dévoilés, ceux du Cône orange et du lion.

Anouk Meunier se trouve «chanceuse» d'être de retour, elle qui prend son rôle d’enquêtrice très au sérieux. «Je m’amuse comme une petite folle parce que tous les ingrédients que j’aime sont rassemblés: le jeu, le spectacle, la musique, la danse, la paillette, je suis tellement une bonne cliente! C’est fou ce qu’ils réussissent à faire au niveau de la mise en scène, des chorégraphies, des costumes.»

Joël Lemay / Agence QMI

Comme Anouk, Sam Breton a régulièrement des idées soudaines, hors des tournages, à propos de l’identité d’un masqué. «Je fais la vaisselle, j’ai un flash et je lâche tout! Je suis compétitif envers moi-même», a indiqué l’humoriste, qui continue la tournée de son premier spectacle solo, Au pic pis à pelle. En raison des longues journées de captation de Chanteurs masqués, il doit parfois partir en trombe afin de ne pas être en retard à ses représentations.

Joël Lemay / Agence QMI

Stéphane Rousseau juge qu’il ne «serait pas un bon enquêteur de police», mais il s’amure ferme sur le plateau. «Je me spécialise à être dans le champ pas mal, mais je ne suis pas mauvais perdant», a blagué celui qui, tout de suite après Chanteurs masqués, reprendra les tournages de STAT, le 24 juillet. Il a aussi tourné Sans rendez-vous 3 ce printemps. «Je dois même refuser des trucs qui me tentent!»

Joël Lemay / Agence QMI

Véronic DiCaire sur scène

À l’instar des autres enquêteurs, Véronic DiCaire travaille fort cette année, les énigmes étant de plus en plus «corsées», a-t-elle confié, ce qui n’enlève rien à «son gros fun», bien au contraire.

En guise de nouveauté, elle montera sur scène cette saison. «On a décidé de faire un numéro avec un message environnemental voulant que les chanteurs masqués sauvent la planète. Je ne serai pas costumée, mais il y aura une mise en scène typique de l’émission.» Des masqués des années précédentes seront de la partie, comme la Super Loutre, le Blanchon, l’Orignal de métal et le Papillon.

Joël Lemay / Agence QMI

Aux yeux de l’animateur Guillaume Lemay-Thivierge, toujours aussi chic sur le plateau, Chanteurs masqués réunit des talents «au sommet de leur art», tant sur scène que derrière le décor. «Ce que je dis d’entrée de jeu au public: "vous allez voir un spectacle monté par une équipe de Formule 1". J’adore être entouré de professionnels et c’est un privilège de faire ce show-là», a-t-il dit, lui que l’on reverra cet automne dans la quatrième saison de Si on s’aimait à TVA.

Joël Lemay / Agence QMI

Le recrutement, clé du succès

Pour le producteur au contenu Martin Proulx, «le défi c’est que les enquêteurs et le public aient encore des surprises».

«Mais le succès passe d’abord par le booking des artistes qui sont dans les costumes, ce qu’ils vont chanter et les fausses pistes qu’on donne aux enquêteurs.» Il n’a pas été trop difficile de recruter des participants et il pense déjà à une éventuelle quatrième saison.

Joël Lemay / Agence QMI

Produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, la troisième saison de Chanteurs masqués sera diffusée chaque dimanche soir cet automne à TVA.