Climat toxique à la MRC de Drummond: 95% des employés en faveur d'une entente de principe

Tout porte à croire que le climat de travail toxique dénoncé par des employés de la MRC de Drummond soit chose du passé.

Le syndicat parle d'une ambiance agréable, de même que les employés ont voté à 95% en faveur d'une entente de principe sur une convention collective.

Mercredi soir, ce sera au tour des maires de la MRC de se prononcer sur cette entente.

Harcèlement, menaces, climat de travail toxique, les accusations envers la gouvernance de la MRC de Drummond ont été sérieuses et nombreuses depuis le début de l'année 2022.

Cependant, beaucoup d'eau a coulé depuis, et il semblerait que le vent ait tourné.

«La situation s’est beaucoup améliorée, admet le représentant syndical à la CSD, Jean Cusson. Même que je dirais que le climat de travail est somme toute agréable pour les gens qui travaillent actuellement.»

«On a mis en place des politiques claires pour que tout le monde aille dans la même direction. On a fait en sorte que les employés soient écoutés, entendus et surtout reconnus pour leur professionnalisme», a pour sa part expliqué la préfète Stéphanie Lacoste.

Signe que la réconciliation va bon train, une première convention collective serait sur le point d'être signée.

Les employés récemment syndiqués viennent de voter à 95% en faveur de l'entente proposée par la médiatrice.

«95% c’est rare qu’on voit ça, dit M. Cusson. Si les gens avaient une crotte sur le cœur contre l’employeur, c’est clair qu’ils n’auraient pas autant voté en faveur de l’offre. C’est un autre signe qui démontre que ça va bien actuellement.»

Mercredi soir, ce sera au tour du conseil des maires de se prononcer.

«Non seulement on est à l’aise avec cette entente de principe, mais on en est fier, j’ai hâte de la présenter aux maires», indique Mme Lacoste.

Un conflit qui a coûté cher

Si tout semble aller pour le mieux maintenant, la période turbulente a coûté cher aux contribuables.

Depuis l’élection de Stéphanie Lacoste en à la préfecture en novembre 2021, la MRC a signé des ententes hors cour pour fin d'emploi avec quatre employés et dépensé plus de 90 000$ en frais d’avocats, sans compter les montants des indemnités de départs, qui sont confidentiels.

À titre comparatif, durant les mandats de ses deux prédécesseurs, deux ententes hors cours du même genre sont survenues, entraînant des frais d’avocats totalisant 20 000$.

«À mon arrivée, il y avait déjà des dossiers ouverts qui étaient en cours et qui se sont conclus durant mon mandat», a précisé Mme Lacoste.

Une tradition sur le point d’être rompue?

Le mandat de deux ans de Stéphanie Lacoste à la préfecture se termine à la fin 2023.

Traditionnellement, le poste est occupé en alternance entre des représentants des milieux urbain et rural.

En entrevue à TVA Nouvelles, l’actuelle préfète a refusé de s’engager à poursuivre cette tradition en laissant sa place à un maire d’une municipalité rurale.

«Il va y avoir un vote et on verra qui sera élu. On verra à ce moment-là ce qui est le mieux pour la MRC.», a-t-elle mentionné.