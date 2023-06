Les épiciers se sont mené une chaude lutte afin de remporter le dernier combat des circulaires de la saison.

Avec plusieurs rabais cotés 9 et 10, Maxi s’est toutefois démarqué.

«Cette semaine ce qui est particulier, c’est que Maxi n’avait pas le plus grand nombre de 10/10, mais ils se sont vraiment démarqué avec les rabais 9/10», a expliqué à l’émission «À vos affaires» le fondateur de Glouton, Jean-François Gagné-Bérubé.

Plusieurs viandes présentent d’excellents rabais.

Le poulet pané Flamingo (680g) à 5,77$ chez Maxi

«On parle ici du meilleur prix depuis novembre 2022. On l’a souvent eu autour de 7$.»

Les cuisses de poulet frais à 1,29$/lb chez IGA

«C’est rendu de moins en moins fréquent qu’on le voit en bas de 2$.»

TVA Nouvelles

Les moules bleues (907g) à 4,99$ chez Super C

«C’est une excellente aubaine, meilleur prix depuis avril. Un sac comme ça c’est assez pour deux personnes avec un bon appétit.»

Le homard cuit à 7,44$/lb chez Provigo

«C’est un très bon prix, je ne pense pas qu’on va pouvoir aller plus bas que ça pour le reste de la saison.»

Dans le rayon des fruits et légumes, des rabais retiennent notre attention.

Les patates douces à 0,88$/lb chez Super C

«C’est plus de la moitié plus bas» qu’à l’habitude.

TVA Nouvelles

L’huile d’olive biologique Bella Del Sol (750 ml) à 4,97 $

«Pour illustrer à quel point c’est une belle aubaine : ça serait une belle aubaine même si ce n’était pas de l’huile biologique.»

TVA Nouvelles

Les cerises rouges à 1,99$/lb chez Maxi

«Pour illustrer : on a chez IGA et Super C aussi les cerises, mais à 3,99 $/lb»

Est-ce que ça vaut la peine?

Maïs sucré (4 épis) à 4,55$ chez Maxi

«C’est un faux rabais. On a du 67 sous chez Walmart.»

Raisins verts à 3,33 $/lb chez Maxi

«On a du 3,99 chez Provigo et chez Métro, et du 394 chez IGA.»

Lapin entier à 8,99 $/lb chez Provigo

«C’est dur de dire si c’est une bonne aubaine parce que ce n’est pratiquement jamais dans les circulaires.»

Hauts de cuisse à 4,99 $/lb chez Provigo

«C’est une très belle aubaine parce qu’on est près du prix plancher de 4,77 $/lb.»

Vinaigrette Renées (355 ml) à 4,99 $ chez Super C

«On parle du meilleur prix depuis décembre. On ne voit pas vraiment plus bas que 5,49 $.»

Mayonnaise Hellsmann’s (890 ml) à 5,45 $ chez Super C

«C’est un prix plancher qui dure depuis très longtemps.»

Champignons blancs à farcir (454 g) à 5,44 $ chez IGA

«C’est plus cher parce que ce sont de gros champignons, mais on s’entend que du côté des champignons blancs on a une meilleure aubaine du côté de Maxi à 1,88 $.»