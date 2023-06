Des intervenants proactifs en centres jeunesse

Des éducateurs de la DPJ tentent de réhabiliter les jeunes qui ont été condamnés par un juge après avoir commis un crime impliquant des armes à feu.

La violence armée étant en hausse à Montréal, les intervenants tentent de rediriger ces jeunes contrevenants vers des secteurs d’activité qui n’intersectent pas avec le milieu criminel.

«Dans le quotidien, ça passe beaucoup par le vécu partagé, tous les moments de vie sont propices à faire de la réadaptation», explique Fany Fortin, éducatrice au Centre jeunesse de la Montérégie. «Dans leurs sports, ils apprennent à gérer leur colère, on leur apprend des habiletés sociales, on leur apprend le travail d’équipe.»

En 2022, plus de 8500 jeunes âgés de 12 à 18 ans ont reçu des services et 197 ont été placés sous garde et privés de leurs libertés dans un centre jeunesse.

«J’étais en possession d’armes à feu, je vendais de la drogue, j’étais quelqu’un de très colérique, je me battais et volais souvent», explique un de ces jeunes à notre journaliste Harold Gagné. «La première fois que je me suis fait arrêter, j’étais en troisième année, j’avais mis un couteau en dessous de la gorge d’un plus jeune qui m’intimidait.»

Grâce à cette approche, plusieurs d’entre eux réussissent à s’en sortir et vont même finir leurs études universitaires.

Voyez le reportage complet d'Harold Gagné au TVA Nouvelles de 17h...