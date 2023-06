Deuil d’un enfant: «Je ne vais jamais m’en remettre», confie Phil Roy au balado de Marie-Claude Barrette

«Je n’en reviendrai jamais, ça va toujours me faire de la peine. Ce bébé-là, je ne vais jamais l’oublier», a raconté Phil Roy, la gorge nouée à propos de son deuil périnatal au micro du balado de Marie-Claude Barrette.

Avant d’avoir leur fille Billie, Phil Roy et sa conjointe Virginie ont perdu un enfant. Ce deuil, l’humoriste en parle désormais publiquement – avec sensibilité et fragilité – dans le but d’aider les parents vivant le même drame.

Prise de parole

«Il faut parler du deuil périnatal, même si ça me fait de la peine», a confié l’humoriste en retenant maintes fois ses sanglots pendant cet entretien de plus d’une heure trente.

«Pour moi, cela a été de faire le deuil de tout ce que je voulais faire avec cet enfant-là. Quand ça va bien, je me fais des scénarios à la Walt Disney. On m’a enlevé tout cela et je trouve ça dur.»

Sachant à quel point cette perte le fait (et continue de le faire) souffrir, Phil Roy affirme qu’il aurait contacté plus tôt la ligne d’entraide des Perséides. Cela lui a pris près de quatre mois, après le décès de son bébé, avant de saisir le téléphone pour demander de l’aide à ce groupe de soutien au deuil périnatal.

«Dans la vie, parler de comment on se sent est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir et la plus belle façon de commencer une reconstruction», dit l’artiste qui prône la prise de parole et l’écoute, même silencieuse.

La rencontre avec une vingtaine de pères ayant également vécu un deuil périnatal est un moment qui restera à jamais gravé dans sa mémoire. «Je me suis fait entourer de ces 26 pères, on s’est serré dans nos bras. Tout était là, j’ai tout compris.»

«Tous les jours, il y a des parents qui apprennent qu’ils ne verront jamais leur enfant, qu’ils n’entendront jamais le mot "papa", ajoute-t-il. Je trouve cela triste, injuste et fâchant, mais je suis obligé de dire que ce sont des affaires qui arrivent, que tu ne contrôles rien de tout cela et ce n’est pas de ta faute.»

Cause importante

En avril dernier, l’humoriste a révélé qu’il serait de nouveau papa. Cette nouvelle qui le comble de bonheur ne l’empêche pas d’être inquiet du fait qu’un drame semblable arrive. Ni de continuer à avoir le cœur brisé par le deuil qu’il a traversé.

«Ma fille Billie est née, et je pleure encore quand on me parle de l’autre. J’ai l’impression de manquer de respect envers l’amour que j’ai pour Billie, et cela me tue », a révélé l’humoriste avec transparence.

L’artiste a toutefois su trouver une belle manière de garder cet enfant vivant; en incluant un segment abordant le sujet du deuil périnatal dans son spectacle.

«Ainsi, chaque soir, j’ai comme l’impression de passer du temps avec cet enfant, qu’il est là et qu’il m’écoute.»

Phil Roy ajoute que cette cause sera toujours importante à ses yeux et que son souhait est de briser les tabous entourant le deuil périnatal.

– L’épisode du balado Ouvre ton jeu animé par Marie-Claude Barrette mettant en vedette Phil Roy est en ligne.