[EN IMAGES] Deux incendies majeurs à Québec, un chien perd la vie

Un incendie majeur qui a ravagé un bâtiment de trois condos dans le secteur de Val-Bélair, à Québec, a forcé une famille et leur chien à se réfugier sur son balcon en attendant les secours.

C’est vers 2h15 que les pompiers ont reçu les premiers appels indiquant de flammes dans la toiture de l’immeuble situé sur la rue Chanteclerc.

À l’arrivée des sapeurs, les occupants des deux premiers étages avaient déjà évacué le complexe, mais une mère et sa fille se trouvaient coincées sur un balcon au 3e étage.

Photo Agence QMI, Guy Martel

«La première unité de pompiers a utilisé une échelle manuelle et procédé au sauvetage de la mère et de sa fille. Les flammes sortaient par la toiture tout juste au-dessus des victimes», explique Alexandre Lajoie, porte-parole du Service de protection contre les incendies de la Ville de Québec (SPCIQ).

Les deux occupantes du condo ont été prises en charge par les paramédics avant d’être transportées à l’hôpital pour inhalation de fumée. Leur chien a également été secouru dans la foulée.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Des dommages importants

Pendant le sauvetage, le chef aux opérations a demandé une troisième alarme afin d’acheminer des effectifs supplémentaires. Un total de 50 sapeurs ont mis l’épaule à la roue et ont d’abord attaqué l’incendie en mode défensif, depuis l’extérieur du bâtiment, pour éteindre le gros des flammes.

L’aggravation non probable a été donnée peu avant 4h et l’événement a été jugé sous contrôle vers 4h45. Le bâtiment ne pourra malheureusement être réintégré en raison des dommages trop importants.

Photo Agence QMI, Guy Martel

«Un pompier a aussi été transporté vers un centre hospitalier par les paramédics par mesure préventive à la suite d’un malaise», souligne M. Lajoie.

Le Commissariat aux incendies s’est rendu sur place pour analyser la scène. Bien qu’on ne connaisse pas la cause encore, les flammes se seraient propagées depuis le revêtement extérieur à la toiture.

Un chien décédé

Juste avant le début de ce brasier, le SPCIQ s’affairait déjà à en éteindre un autre du côté de Beauport, dans une demeure de la rue L’Abbé-Ruelland, vers 1h15.

Deux alarmes ont été demandées et environ 35 pompiers se sont précipités pour éteindre le feu qui provenait du sous-sol. La situation a été maîtrisée un peu plus d’une heure plus tard, mais un chien a perdu la vie dans l’événement.

Le porte-parole du SPCIQ indique qu’il n’y avait aucun avertisseur de fumée fonctionnel dans le bâtiment.