Eau potable: Shawinigan obtient de nouvelles membranes

La pression vient de tomber pour la Ville de Shawinigan, qui voulait à tout prix éviter une autre fermeture de sa station de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche.

Devant la menace d'injonction, le fournisseur Suez lui a octroyé 576 nouvelles membranes afin de maintenir les opérations.

Les nouvelles membranes permettront de remplacer celles en place dont l'état se détériore rapidement.

Le contrat a été octroyé mardi lors du conseil municipal, trois semaines après la menace d'injonction de la part de la Ville qui avait contacté ses avocats.

«Très rapidement, on a pu conclure une entente [avec nos avocats] selon le contrat initial pour nous fournir des membranes, afin d’assurer la continuité des opérations», a indiqué le maire de Shawinigan Michel Angers.

Les membranes de remplacement seront livrées au cours des prochaines semaines.

La facture s'élève à 732 000 dollars.

Même si l'avis d'ébullition est repoussé, les frasques de l'an dernier ont créé un climat de méfiance chez certains citoyens.

Plus de 30 000 personnes ont dû faire bouillir leur eau pendant sept mois.

En ce qui concerne la station de traitement de l'eau du Lac-à-la-Pêche, la Ville travaille sur une solution à long terme et devrait la soumettre au ministère de l’Environnement et au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans les prochains jours pour qu’elle soit remplacée.

L'opération de la station du Lac-à-la-Pêche demeure fragile depuis sa remise en marche en juillet 2022; la bataille juridique est d'ailleurs loin d'être terminée. La Ville de Shawinigan poursuit l'entrepreneur général, la firme d'ingénieur et le fournisseur de membranes pour plus de 23 millions de dollars.