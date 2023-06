Excès de... lenteur: un homme arrêté avec le triple de la limite d’alcool dans le sang

Un homme de Nantes, dans l’ouest de la France, a été arrêté en état d’ébriété avancée alors qu’il conduisait à aussi peu que 30 km/h sur l’autoroute, avant de déclencher une poursuite policière en appuyant sur le champignon jusqu’à... 50 km/h à la vue des gyrophares.

Un automobiliste de 56 ans aurait été arrêté lundi après avoir roulé à aussi peu que 30 km/h sur un secteur routier autorisant jusqu’à 90km/h, a rapporté le média Ouest France mardi, selon France live.

Le hic, c’est qu’à la vue des gyrophares, l’homme aux capacités lourdement affectées par l’alcool aurait tenté de fuir la police en accélérant jusqu’à 50 km/h, selon le média français.

Mais au bout de seulement 6 km, l’homme aurait finalement mis fin à la poursuite, avant d’être arrêté par les policiers.

C’est alors qu’un test d’alcoolémie aurait révélé plus de 2,72 g d’alcool par litre dans le sang, soit plus de cinq fois la limite de 0,5 g permise en France. À titre de comparaison, au Québec, cela équivaut à plus de trois fois la limite, qui se situe à 0,08 g par 100 ml, soit 0,8 g par litre de sang.

L’homme pourrait être accusé de refus d’obtempérer, de conduite en état d’ivresse et d’excès de lenteur, la dernière étant passible d’une amende de 35€ – 50$ canadiens – seulement.