Feux de forêt: des pompiers internationaux se mobilisent

La situation s’améliore au Québec où des feux de forêt historiques font rage depuis plusieurs semaines.

Des centaines de pompiers en provenance des États-Unis et de l’Europe sont venus prêter main-forte au personnel déjà présent sur le terrain pour lutter contre les feux de forêt.

«Lorsqu’on reçoit la demande d’aide à Bruxelles, on contacte tous les états membres de l’Union européenne qui se portent volontaire», explique Claire Kowalewski du Centre de coordination de la réaction d’urgence de l’Union européenne au Canada. «L’Espagne et le Portugal remplissaient complètement les conditions et ils ont le personnel expérimenté.»

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Les précipitations des derniers jours ont contribué à amenuiser les incendies, mais c’est l’aide des pompiers étrangers qui a permis aux pompiers canadiens de respirer.

Puisque la saison des feux de forêt n’est pas encore commencée en Europe, les sapeurs internationaux ont été en mesure de venir prêter main-forte aux Canadiens.

«Il y a une petite fenêtre d’opportunité pour que les collègues européens puissent venir aider leurs collègues canadiens», dit Mme Kowalewski. «Jusqu’à la fin du mois on pourra rester pour soutenir nos collègues déjà en place.»