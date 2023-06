Feux de forêt: l'expérience des militaires de Valcartier à Sept-Îles achève

Les militaires de Valcartier qui ont été déployés à Sept-Îles pour combattre les incendies de forêt achèvent leur mission dans la ville nord-côtière et seront remplacés vendredi par leurs collègues provenant de plusieurs réserves navales, dont une est située à Sept-Îles.

• À lire aussi: Feux de forêt: levée partielle de l’interdiction d’accès en forêt

• À lire aussi: Après les feux, il faut faire vite pour récupérer le bois brûlé

• À lire aussi: Feux de forêt: la qualité de l’air sera un enjeu dans les prochains jours

Mercredi matin, TVA Nouvelles a assisté au départ en hélicoptère d'un groupe de militaires devenus pompiers. Après dix jours de combat, ils mesurent encore la force de l'ennemi à combattre.

«On l’a survolé quelques fois en hélicoptère. On n’arrive pas à voir la fin. Il était assez énorme», a indiqué le lieutenant Max Campagna. Quand il a su qu’un feu de forêt faisait rage près de la ville où il a grandi, il a senti un appel.

«J’ai un peu forcé les choses. J’ai demandé de venir sur le terrain étant donné que je suis originaire d’ici. J’avais un sentiment d’appartenance», a-t-il mentionné en entrevue à TVA Nouvelles.

TVA NOUVELLES

Le déploiement à Sept-Îles de 350 militaires de la base de Valcartier, dont certains étaient affectés aux ponts aériens et d’autres aux incendies de forêt, s’est déroulé très rapidement.

«Je me suis fait appeler à minuit un vendredi pour me dire qu’on était déployé dans un délai de 24 à 48 heures», a raconté le major Samuel Gosselin. «On s’est préparé le lendemain. On a eu une formation de pompier auxiliaire accéléré le dimanche. Soixante-douze heures après ça, on était les bottes ici à Sept-Îles.»

Les bottes des militaires ont parcouru un territoire particulièrement hostile.

«C’est un bois extrêmement dense», a poursuivi M. Gosselin. «Il y a des falaises, un relief extrêmement difficile. Juste marcher sans même avoir à combattre, c’est déjà très difficile.»

«Avec des chaleurs qui peuvent atteindre 28 degrés qu’on a eus cette semaine, ç’a été un gros défi», a renchéri M. Campagna.

TVA NOUVELLES

Depuis le début de la semaine, certains effectifs de la base de Valcartier ont quitté Sept-Îles pour d’autres régions où leur présence était davantage sollicitée. D’ici vendredi, ils seront tous remplacés par des militaires des forces navales. Une quarantaine de réservistes, dont près de la moitié de la réserve NCSM Jolliet à Sept-Îles, prendront le relais.

«Les incendies, ce n’est pas habituellement notre domaine d’expertise à l’extérieur d’un navire», a indiqué le commandant du NCSM Jolliet, Martin Boulay. «Sur les navires, il n’y a aucun problème, on le fait. À l’extérieur, c’est une première. Pour tout le monde, c’est vraiment motivant, exaltant. On peut démontrer qu’on est capable de reprendre la «puck» nous aussi.»

Les réservistes resteront sur le terrain tant que les équipes de la SOPFEU auront besoin d’eux. Le feu de 40 000 hectares n’est toujours pas maîtrisé.