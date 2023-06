Lac-Mégantic: Ottawa confirme les expropriations pour le projet de contournement ferroviaire

Le gouvernement du Canada a confirmé les avis d'expropriation dans le but de construire le plus rapidement possible la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic.

• À lire aussi: Voie de contournement : des craintes renforcées pour la nappe phréatique

• À lire aussi: Lac-Mégantic: l'UPA s'oppose à la voie de contournement

• À lire aussi: Voie de contournement: La grogne s'intensifie à Lac-Mégantic

Cette voie de contournement doit permettre de «sortir les trains» du centre-ville de cette municipalité de l’Estrie qui a été frappée par un drame ferroviaire il y a bientôt 10 ans.

Dans un communiqué, le ministère des Transports précise que les propriétaires touchés par les expropriations ont été informés que le gouvernement du Canada prendra possession de leurs parcelles le 1er août 2023.

Les quelque 43 propriétaires touchés ont été informés de la décision au cours des dernières heures.

«Les propriétaires recevront des offres d’indemnité pour leurs biens expropriés d’ici le 1er août 2023», explique le gouvernement.

La ministre responsable des Services publics et approvisionnement, Helena Jaczek, a pris cette décision après avoir pris connaissance du rapport de l'enquêtrice Me Julie Banville.

«L’annonce d’aujourd’hui a été mûrement réfléchie. Nous comprenons que celle-ci puisse être difficile pour certains, mais elle est essentielle à la réalisation de ce projet qui permettra de sortir les trains du centre-ville de Lac-Mégantic. Nous accompagnerons les propriétaires touchés par l’annonce d’expropriation tout au long du processus», a fait savoir le ministre des Transports, Omar Alghabra, par communiqué.

Audiences publiques et craintes

Des audiences publiques se sont tenues au début du mois de mai à la demande de quelque 1500 citoyens qui contestaient les avis d'expropriation.

Les citoyens et organismes avaient eu l'occasion d'exprimer leurs craintes face aux impacts possibles sur l'environnement et la nappe phréatique. Des questions concernant la sécurité et l'acceptabilité sociale concernant le choix du tracé avaient aussi été soulevées.

Leurs arguments n’ont pas été suffisamment valables pour faire reculer Ottawa sur ses intentions.

Me Daniel Larochelle, avec Me Jean-Claude Boutin et Me Frédéric Paré, représente la majorité des propriétaires expropriés.

Ce dernier a indiqué à TVA Nouvelles que la bataille est loin d'être terminée et qu'il existe d'autres recours.

Ses clients pourraient s'adresser à la Cour fédérale dans le cadre d'une demande en contrôle judiciaire afin de faire amender les avis d'expropriation.

Si tel est le cas et que le dossier sur le fond ne peut rapidement être entendu, les avocats pourraient aussi demander une ordonnance intérimaire qui empêcherait le début des travaux.

Me Larochelle, tout comme le maire de Frontenac, Gaby Gendron, soulève un autre point important.

L'Office des transports du Canada qui avait demandé des analyses approfondies des impacts environnementaux de l'aménagement de la voie ferrée n'a toujours pas donné son feu vert à Transport Canada.

Selon eux, cette décision pourrait prendre trois à quatre semaines avant d'être rendue publique. Encore là, elle pourrait être portée en appel.