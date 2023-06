Le Canada prend des mesures supplémentaires pour interdire les tests sur les animaux

Le gouvernement fédéral va prendre des mesures pour interdire les essais de produits chimiques toxiques sur les animaux, notamment sur les chiens, les souris, les porcs, les poissons et les lapins.

Dans le cadre des tests de toxicité, les laboratoires testent les produits chimiques sur des animaux pour voir s'ils sont nocifs avant de les utiliser sur des êtres humains.

L'interdiction pourrait mettre fin à ce processus au Canada, a rapporté «CTV News».

Un défenseur des droits des animaux a expliqué que ces tests les exposent à des niveaux de produits chimiques beaucoup plus élevés que ceux auxquels les humains seraient exposés.

«Nous sommes très heureux que le Canada se soit enfin engagé à éliminer progressivement ces tests et à les interdire complètement», a déclaré Kaitlyn Mitchell, directrice de la défense des droits des animaux pour Animal Justice Canada, à l'émission «Your Morning» de CTV, mercredi.

Selon la directrice, plus de 40 pays ont empêché certaines formes de tests sur les animaux, et le Canada serait en train de «rattraper son retard». Le projet de loi S-5, la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé, qui prévoit notamment l'interdiction des tests sur les animaux, a reçu la sanction royale le 13 juin dernier.

«Ça nous aligne sur des pays comme les États-Unis et l'Union européenne, qui ont déjà créé des outils juridiques solides pour mettre fin aux tests de toxicité sur les animaux», a-t-elle indiqué.

L'un des changements consiste à demander aux ministres de la Santé et de l'Environnement d'intégrer des méthodes d'expérimentation non animale.

«Ces méthodes sont souvent plus rentables, plus rapides et plus prédictives des effets sur la santé humaine et sur l'environnement», a ajouté Mme Mitchell.