Les citoyens divisés face au Plan Nature

Des centaines de personnes étaient à la rencontre d'information du Plan Nature mardi soir à Sherbrooke - que ce soit en présentiel, ou en ligne - et une chose est certaine, le public était divisé.

Si certains saluent les cibles ambitieuses du projet, d'autres ont des inquiétudes.

Rappelons que la Ville de Sherbrooke prévoit, avec son Plan Nature, conserver 45 % du territoire en milieux naturels.Plusieurs ont reçu des réponses aux questionnements qui les amenaient à cette rencontre d’information.

«J’ai senti que les gens étaient satisfaits [...] On essayait de donner la meilleure réponse possible», a lancé la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, à la suite de la rencontre.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

Toutefois, certains sont restés sur leur faim. «Quand on pose des questions spécifiques sur combien ça va coûter, personne ne nous répond», a mentionné un citoyen, Carol-Serge Boulet, à la fin de la séance d’information.

Un référendum demandé

Un citoyen est allé plus loin. Il a demandé à la mairesse de faire un référendum sur la question du Plan Nature.

La conseillère du District du Pin-Solitaire, Hélène Dauphinais, croit d’ailleurs que c’est une possibilité qui pourrait être étudiée. « C’est certain que c’est très dispendieux, mais la mairesse elle peut faire autant de référendums qu’elle veut ».Évelyne Beaudin rejette toutefois cette option.

Selon elle, la population l’a élue sachant que le Plan Nature serait ambitieux. C’est ainsi une question de « cohérence politique » à son avis.

De plus, elle assure que l’urgence climatique force la Ville à agir rapidement. « On ne pourra pas faire approuver par référendum toutes les décisions courageuses dont on a besoin en environnement actuellement ».

Les promoteurs discrets

Par ailleurs, elle considère que le projet reçoit une grande acceptabilité sociale.

La mairesse croit même que les promoteurs immobiliers sont « en mode collaboration » pour le Plan d’urbanisme à venir.

Toutefois, ceux-ci sont restés muets au cours de la rencontre. Le président-directeur général, des Entreprises Lachance, Patrick Lachance a expliqué qu’il voulait simplement entendre ce que les gens avaient à dire et que son équipe et lui vont continuer à analyser la situation afin de voir ce que ce projet va signifier pour eux.

Les promoteurs seront invités à participer à la mise en place du futur Plan d'urbanisme et le Plan Nature est la pierre angulaire qui permettra à la Ville de le mettre en place.

La mairesse espère lancer l’action avant le 4 juillet.