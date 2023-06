«Mon père était quelqu'un de très colérique... il m'a déjà fait mal»

Les équipes du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) luttent afin de ramener les jeunes délinquants dans le droit chemin.

Au Centre jeunesse de la Montérégie à Chambly, des jeunes sont placés dans une unité de détention et de mise sous garde fermée pour divers méfaits.

«Possession d'arme à feu, je vendais de la drogue. J'étais quelqu'un de très colérique, je me battais souvent, je volais les autres. Comme la première fois que je me suis fait arrêter, j'étais en troisième année. J'avais mis un couteau en dessous de la gorge d'un plus jeune parce qu'il m'intimidait», relate un jeune garçon.

Selon lui, ses problèmes remontent à son enfance.

«Mon père a pas souvent été là. Il était quelqu'un de très colérique. Il m'a déjà fait mal. J'avais besoin d'aide et j'avais pas l'aide. Je viens de commencer à voir une psychologue, ça faisait cinq ans que j'étais sur l'attente», détaille le jeune garçon.

Au cours de l’année, ce sont une trentaine de jeunes qui passeront dans l’unité qui compte 12 chambres.

La durée moyenne du séjour varie entre six et neuf mois.

«Je suis ici pour possession d'arme à feu. Je regrette parce que mes choix ont impacté ma famille aussi», explique un autre jeune de 16 ans qui a passé six mois en détention.

Pour Fany Fortin, éducatrice au Centre jeunesse de la Montérégie, «tous les moments de vie sont propices à faire de la réadaptation.»

«Donc le sport, on apprend à gérer sa colère, on apprend des habiletés sociales, on apprend le travail d'équipe», explique-t-elle.