Le Parti libéral du Québec (PLQ) connaissait à l’occasion des élections de 2022 son pire revers politique en 155 ans d’histoire; selon un récent sondage, la dégringolade continue.

Les panélistes de l’émission «La Joute» ont chacun leur explication.

Réalisé pour le compte du Journal, le sondage Léger paru mardi indique que le parti qui avait récolté 14,6 % des voix en octobre n’en obtient plus que 13 % dans les intentions de vote, dont 4 % seulement chez les francophones.

Selon Gaétan Barrette, cette pente descendante peut d’abord s’expliquer par le temps d’antenne somme toute restreint dont jouit le parti, surtout lorsqu’on considère qu’il s’agit de l’opposition officielle.

«Oui mais il faut être intéressant pour qu’on te mette à l’antenne», fait laconiquement remarquer Emmanuelle Latraverse.

Outre le problème du temps d’antenne, M. Barrette signale que la déconvenue du parti s’explique parce qu’il est mal connu du public, alors que les citoyens, selon lui, peineraient à nommer cinq députés du PLQ.

Mathieu Bock-Côté ne partage pas cette analyse: «Si je peux me permettre, le Parti libéral, le problème ce n’est pas qu’on ne les connait pas, c’est qu’on les connait trop.»

«C’est un parti qui est tellement coupé des ressorts identitaires et nationaux profonds... parce que quoi qu’on en dise, cette rupture-là, c’est d’abord une rupture de nationalisme. Ce n’est pas une rupture socioéconomique et tout ça. C’est que les Québécois francophones ne font plus confiance au Parti libéral, même de la façon la plus minimale qui soit pour défendre leurs intérêts», ajoute le jouteur.

Selon M. Barrette, le PLQ se serait plutôt présenté aux dernières élections «avec une étiquette. Il a une hypothèque politique dans l’affectif de la population.»

Mme Latraverse désapprouve cette analyse: le véritable problème du PLQ c’est, avance-t-elle, que pour connecter avec la population, ses députés doivent «porter quelque chose de plus grand qu’eux.»

«Pourquoi est-ce qu’on écoute Sol Zanneti, Étienne Gramond, les autres députés qui sont moins connus de Québec Solidaire? Parce qu’on sait ce qu’ils représentent. Être député QS ça veut dire "x". Député libéral, on ne sait toujours pas ce que ça veut dire», argumente la panéliste.

Écoutez le débat complet des jouteurs dans la vidéo ci-dessus.