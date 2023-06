En entrevue à l’émission Mario Dumont, Paul St-Pierre Plamondon a révélé qu’il s'absenterait du monde politique pour la majeure partie l'été.

Le chef du Parti québécois a admis que sa femme accouchera de leur troisième enfant dans les prochains jours.

«Je me donne un congé d’environ deux mois où je ne serai pas dans les médias», a-t-il dit. «Je vais continuer de m’occuper de ma circonscription et des choses internes du parti, mais vous ne me verrez pas pendant deux mois.»

Le couple attend un petit garçon.

«Comme les deux autres, c’est important qu’on prenne du temps en famille que je l’aie en peau à peau puis qu’on soit en cocon pendant un petit bout», explique l’homme politique. «Vous ne me verrez donc pas beaucoup cet été.»