Pénurie de logements et hausse des loyers : pire que jamais et ça va empirer, craignent des élus

Des maires et acteurs du milieu de l’habitation ont écrit une lettre au gouvernement Legault afin de mettre en place des mesures pour contrer la pénurie de logements et la hausse des loyers qui risque de s’aggraver au cours des prochaines années.

Le maire de Laval, Stéphane Boyer fait partie des signataires, et se dit inquiet pour l’avenir.

«Le monde économique est allié au monde municipal pour dire qu’il faut trouver des solutions concrètes en habitation», explique-t-il en entrevue à Mario Dumont.

«On ne sent pas qu’il y a une volonté forte de la part du gouvernement du Québec d’adresser l’enjeu», déplore le maire de Laval.

Hausse des taux d’intérêt, pénurie de logements, de main-d’œuvre, prix des matériaux de construction, lenteur des administrations municipales pour octroyer les permis de construction font partie des problèmes.

«Si on veut avoir un impact structurant pour freiner la hausse des loyers et hypothèques, il faut qu’on se parle et qu’on ait un plan», insiste Stéphane Boyer.

«Le taux d’inoccupation est à son plus bas et selon une étude de Desjardins économique démontre que l’année prochaine ça va empirer. Il n’y a jamais eu aussi peu de logements à vendre ou à louer sur le territoire au moment où on aurait le plus de besoin sur le territoire», précise M. Boyer.

L’APCHQ s’inquiète aussi de la chute drastique des mises en chantier pour le début de l’année 2023.

«C’est presque l’hécatombe j’ai envie de vous dire, la baisse des mises en chantier au Québec est de 43% depuis janvier, et on parle de résidentiel. C’est le pire début d’année qu’on a connu depuis 2016 si ma mémoire est bonne», expliquait à la fin du mois de mai Pierre Cardinal de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) en entrevue au TVA Nouvelles de Midi.

À Laval, le maire Boyer a déjà mis en place des mesures pour accélérer notamment l’octroi de permis en engageant 14 nouvelles personnes dédiés à ces dossiers.

