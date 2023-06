Pétrole: la demande mondiale devrait ralentir d'ici 2028, selon un nouveau rapport de l'AIE

La fin de l'ère pétrolière en vue? L'Agence internationale de l'Energie (AIE) esquisse pour la première fois un pic de la demande globale de pétrole « avant la fin de la décennie » grâce à l'essor de la voiture électrique, mais les pouvoirs publics et les citoyens devront agir pour que la demande recule « plus tôt ».

« La transition vers une économie de l'énergie propre s'accélère, avec un pic de la demande mondiale de pétrole en vue avant la fin de cette décennie à mesure que les véhicules électriques, l'efficacité énergétique et d'autres technologies progressent », a déclaré mercredi Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE, dans un communiqué.

Dans son rapport 2023 sur le pétrole, vision à cinq ans du marché, l'AIE estime que la demande mondiale va continuer d'augmenter, toutefois la croissance de celle-ci « devrait significativement ralentir d'ici 2028 ».

Dans son précédent rapport World Energy Outlook de 2022, l'AIE, émanation de l'OCDE basée à Paris, voyait déjà « la demande mondiale de pétrole rebondir malgré des prix élevés, culminer et se stabiliser après 2035 ».

Mais la crise énergétique initiée à la reprise post-Covid en 2021 et largement aggravée par la guerre en Ukraine en 2022 a bousculé le calendrier: les prix élevés de l'énergie et les problèmes de sécurité d'approvisionnement mis en évidence par cette crise inédite, accélèrent la transition vers des technologies énergétiques plus propres, souligne l'AIE.

Selon ses prévisions, la demande en essence va fléchir après 2023 et « l'utilisation du pétrole comme carburant de transport devrait décliner » après 2026, à mesure que les voitures roulent à l'électrique.

Dans les pays développés de l'OCDE, cela se traduira même par un déclin de la soif de pétrole dès 2024.

Pour autant, tous les pays et secteurs ne vont pas à la même vitesse: ce mouvement de déclin devrait être ralenti par la demande en produits pétrochimiques en plein essor, et la forte croissance de la consommation dans les économies émergentes qui compenseront largement la contraction de la demande dans les économies avancées, souligne l'AIE.

« Sur la base des politiques gouvernementales actuelles et des tendances du marché, la demande mondiale de pétrole augmentera de 6% entre 2022 et 2028 pour atteindre 105,7 millions de barils par jour (mb/j) – soutenus par une forte demande des secteurs de la pétrochimie et de l'aviation », relèvent les experts.

« Malgré cette augmentation cumulée, la croissance annuelle de la demande devrait se contracter, de +2,4 mb/j cette année à seulement +0,4 mb/j en 2028, laissant entrevoir un pic de la demande ».

Pour faire baisser la demande « plus tôt, conformément au scénario de l'AIE d'émissions nettes nulles d'ici 2050 », il faudrait « des mesures politiques supplémentaires et des changements de comportement », souligne l'Agence.

Investissements pétroliers records

Les marchés pétroliers se « reconfigurent lentement » après trois années de marasme marquées par la pandémie, puis par l'invasion russe de l'Ukraine, rappelle l'AIE.

Dans les prochains mois, ils pourraient se resserrer considérablement sous l'effet des réductions de production de l'alliance OPEP+ qui entendent soutenir les prix. Ces contraintes pourraient toutefois s'atténuer dans les années à venir, selon le rapport.

La levée tardive des restrictions drastiques anti-Covid fin 2022 en Chine a conduit certes à « un rebond de la demande de pétrole post-pandémie au premier semestre 2023 », mais l'AIE voit cette croissance de la demande « nettement ralentir à partir de 2024 ».

En outre, les investissements mondiaux « ans l'exploration, l'extraction et la production de pétrole et de gaz sont en passe d'atteindre leurs niveaux les plus élevés depuis 2015, augmentant de 11% en glissement annuel pour atteindre 528 milliards de dollars en 2023 », en contradiction avec les efforts nécessaires pour contenir le réchauffement du climat.

En 2021, l'Agence avait même préconisé au monde d'oublier dès maintenant tout nouveau projet pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport aux niveaux pré-industriels.

En supposant que « les principaux producteurs mondiaux de pétrole maintiennent leurs plans de renforcement de leurs capacités de production », le niveau de ces investissements serait suffisant pour satisfaire la demande.

Mais il « excède la quantité qui serait nécessaire » pour un monde visant la neutralité carbone en 2050. D'où un appel de l'AIE au monde pétrolier à « calibrer ses investissements pour assurer une transition ordonnée ».