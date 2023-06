Projets de loi C-18: La FNCC-CSN s’oppose à l’achat de publicités sur Facebook

Après le Bloc québécois et le NPD, c’est au tour de la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) de demander à Québec et Ottawa d’arrêter l’achat de publicités sur Facebook et Google en réponse aux menaces de représailles des deux géants du Web face à l’adoption du projet de loi C-18.

Meta, la compagnie mère de Facebook, aurait fait un geste «d’intimidation» en bloquant l’accès aux nouvelles canadiennes à certains de ses membres, selon la présidente du syndicat.

«Nous ne pouvons tolérer de tels gestes d'intimidation envers nos institutions démocratiques», a déclaré la présidente de la FNCC-CSN, Annick Charrette, dans un communiqué.

On se rappelle qu’en mars dernier, Google avait volontairement arrêté d’afficher des articles des médias canadiens sur ses plateformes. Une décision qui restera permanente si Ottawa décide d’adopter le projet de loi.

Ce projet viserait principalement Google et Meta à dédommager les médias pour le partage de leur contenu sur leurs plateformes numériques respectives.

Depuis, le groupe Meta s’est joint à Google pour bloquer des contenus d’actualité de ses plateformes, en menaçant aussi de les bloquer pour de bon si le projet est adopté.

En réponse aux nombreuses revendications, le ministre du Patrimoine canadien Pablo Rodriguez avait déclaré mercredi matin que «toutes les options sont sur la table», mais que rien n’est promis pour l’instant.

Le gouvernement caquiste avait indiqué mardi qu’il n’avait pas l’intention de cesser d’acheter des publicités sur les plateformes de Meta, mais qu’il «suivait» la situation de près.

– Avec la collaboration de Raphaël Pirro