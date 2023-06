Racisme à la Ville de Montréal: plus d’indépendance dans le traitement des plaintes

Les employés municipaux victimes de racisme ou de discrimination pourront désormais passer par un guichet unique pour le traitement de leurs plaintes, qui feront l’objet d’enquêtes par une instance indépendante.

Avec cette décision, l’administration Plante suit les recommandations faites par un comité externe qui s’est penché sur ce problème.

«On ne partait pas de zéro, le travail du comité venait mettre le pied sur l’accélérateur pour aller plus vite et surtout pour avoir des meilleurs résultats», a rappelé Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable des ressources humaines et de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques.

Formé de Maryse Alcindor et de Mohamed Cherif, ce comité a donc validé l’idée d’imposer un guichet unique où toutes les plaintes seront traitées.

Jusqu’à présent, aussi bien la Division respect de la personne, que l’ombudsman, la Commission de la fonction publique ou encore le contrôleur pouvaient traiter ces plaintes.

Promis pour la fin de l’été, ce guichet unique verra finalement le jour à l’automne puisqu’une nouvelle politique de respect de la personne doit d’abord être déposée devant le conseil municipal.

Pour Mme Alcindor, le guichet ne doit pas «seulement être une gare de triage automatique», mais doit aussi être un endroit où les plaignants vont trouver «une écoute et un soutien».

En général, le comité a été interpellé par le sentiment de perte de confiance face aux instances responsables des enquêtes. Mme Alcindor faisait part d’une «impression de partialité et d’injustice».

C’est pourquoi toutes les plaintes seront transférées à la Commission de la fonction publique de la Ville, et ne seront plus gérées par les ressources humaines.

«Je pense qu’il y a eu une grande prise de conscience à l’intérieur de l’ensemble de la machine que ce n’était pas des cas anecdotiques et que c’était surtout des blessures profondes qu’on infligeait à certains employés», a souligné Mme Ollivier.

En attendant que ce nouveau processus soit appliqué, le directeur général de la Ville a rappelé qu’il est toujours possible de déposer une plainte.

«Aujourd’hui, j’ai encore mon numéro de téléphone, j’ai encore mes employés qui sont capables d’accueillir les plaintes et on va les traiter rapidement», a mentionné Serge Lamontagne.