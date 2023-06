Réchauffement climatique: l’Estuaire et le golfe du Saint-Laurent plus chaud que jamais

L’Estuaire et le golfe du Saint-Laurent continuent de se réchauffer, révèlent de récentes données qui montrent que la température a atteint des records en 2022.

Les scientifiques ont confirmé que l’année 2022 a été la plus chaude enregistrée depuis une centaine d’années, au niveau de la température de l’eau.

Le mois d’août a été le plus chaud avec une température de 2.2 degrés au-dessus de la moyenne.

Mais, ce qui semble inquiéter davantage les scientifiques, c’est la hausse de la température dans les eaux plus profondes, où le seuil du 7 degrés a été atteint.

«On a vu 1.8 degré de réchauffement en eaux profondes en une quinzaine d’années, c’est vraiment bouleversant», mentionne le chercheur en océanographie physique à l’Institut Maurice Lamontagne, Peter Galbraith.

Cette hausse de la température de l’eau a une incidence sur les espèces qui vivent dans l’Estuaire et le golfe du Saint-Laurent, puisque leur nourriture se modifie et se déplace pour s’ajuster aux changements.

«Lorsqu’on observe, par exemple, une augmentation du phytoplancton à l’automne, les espèces qui dépendent davantage de la saison automnale vont s’en retrouver plus gagnantes que d’autres espèces qui elles sont en dormance à l’automne», confirme la biologiste en océanographie chimique et biologique, Marjolaine Blais.

Ces changements dans la biomasse sont favorables pour certaines espèces, alors que d’autres en souffrent.

C’est le cas du homard qui préfère les eaux plus chaudes, alors que la crevette ne répond pas bien à ce changement de la température de l’eau.

«Le homard semble favorisé. On voit une augmentation de l’habitat thermique préférentiel du homard, notamment dans le sud du golfe et aux Îles-de-la-Madeleine, alors que la crevette, qui est une espèce d’eau froide et qui est associée à la couche profonde qui se réchauffe de façon marquée, est défavorisée», explique la chercheuse en science halieutique à l’Institut Maurice Lamontagne, Marie-Julie Roux.

L’ouragan Fiona a aussi eu un effet sur la température de l’eau. Il a fait refroidir l’eau en surface rapidement, mais a poussé la chaleur dans les eaux profondes.

«Avec Fiona, en deux semaines, on a perdu six degrés, soit l’équivalent de six semaines de refroidissement à la surface. Mais cette chaleur n’a pas été sortie vers l’atmosphère, elle a été distribuée vers le fond de l’océan jusqu’à 80 mètres de profondeur», a précisé M. Galbraith.

Le chercheur a confirmé que certaines espèces en ont souffert davantage.

«Le crabe des neiges, qui vit au fond à 70 mètres de profondeur a eu un coup de chaleur avec le passage de Fiona».