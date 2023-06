Réintégrée, une citoyenne de Normétal se vide le cœur

Les résidents de Normétal, évacués depuis 10 jours en raison des feux de forêt dans la région, rentrent finalement à la maison mercredi matin, un retour chargé d’émotion après beaucoup de stress et d’incertitude.

La réintégration, qui se fait en trois vagues, a commencé à 9 heures mercredi matin. Les résidents sont arrêtés à des points de contrôle où ils doivent présenter une preuve de résidence.

Il leur est aussi demandé de dénoncer tout vol ou dommage qu’aurait pu subir leur propriété.

Des citoyens rencontrés par TVA Nouvelles ont fait part de leur état d’âme suite à cette épreuve.

«Je ne sais pas quel cadeau m’attend. On va peut-être avoir beaucoup de poussière. Mais moi, ce n’est pas bien grave, c’est mon troisième feu que je passe, explique un citoyen expérimenté.

Une dame a raconté pour sa part que l’évacuation n’a pas été facile.

«À un moment donné, le temps est long, tout le monde se tape sur les nerfs, tout le monde est sur leur téléphone et essaient de trouver des nouvelles de ce qui se passe. À un moment, on disait que le feu avait repris à Normétal. Là, le moral m’avait descendu, je ne voulais plus aller à la réunion. À un moment donné on devient tous stressés, on en peut plus! Notre maison... on pensait partir pour trois-quatre jours... ça donnée 11 jours nous autres!»

Heureusement, la dame n’a pas manqué d’électricité et donc n’aura pas perdu la nourriture qu’elle avait dans des congélateurs.

«Il s’agit juste de faire un petit ménage dans le frigidaire et on va être corrects», ajoute-t-elle.

En plus de la pluie qui tombe sur la région en matinée, les citoyens peuvent compter sur une soixantaine de pompiers américains, arrivés à Val -d’Or en fin de journée mardi.

