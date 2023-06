Service essentiel: les personnes dépendantes du transport en commun sont les grandes oubliées!

Vendredi dernier, le Tribunal administratif du travail a tranché : le Réseau de transport de la Capitale (RTC) n’est plus tenu d’offrir un service en cas de grève. Le transport en commun n'est donc plus reconnu comme un service essentiel à Québec, la capitale et deuxième plus grande ville au Québec, laissant désormais Montréal, Laval et Longueuil seules à cet égard.

À titre de directrice générale d’Accès transports viables, je suis tiraillée depuis vendredi dernier car je ne souhaite pas me positionner dans un conflit entre des travailleuses et travailleurs et leur employeur. Surtout, je reconnais que de bonnes conditions de travail pour les employés des transports collectifs font définitivement partie des conditions de succès du transport en commun.

Par contre, depuis la décision rendue par le Tribunal administratif, une question me tourne en tête : pourquoi est-ce aux personnes dépendantes des transports collectifs de payer la note ?

Le Tribunal administratif du travail se limite aux impacts en matière de circulation pour juger si l'augmentation de la circulation qu’entraînerait une grève des chauffeurs d'autobus est de nature à mettre en danger la santé ou la sécurité de la population, notamment en raison de la dégradation des temps d'intervention des services d'urgences.

En somme, le Tribunal se penche sur le trajet d’autobus pour estimer le caractère essentiel du service en matière de santé et sécurité.

Sécurité

Or, la pandémie nous l’a bien montré : ce qui rend le transport en commun si essentiel pour plusieurs usagers, ce n’est pas le trajet en soi, mais bien sa destination.

Lors de la crise sanitaire, le gouvernement a rapidement jugé qu’il était essentiel de faire fonctionner le transport collectif parce qu’il savait que nos travailleurs essentiels en dépendaient. Ça nous montre bien que le concept de santé et de sécurité publique est plus large que le seul déplacement des véhicules d’urgence.

Le transport en commun ne sert pas qu’à mettre des autobus sur des routes. Il transporte des personnes infirmières, caissières ou enseignantes sur leur lieu de travail et des élèves à l’école. Il assure une sécurité alimentaire en permettant aux personnes de se rendre à des épiceries abordables. Il permet à ceux qui en ont besoin de se rendre dans des services d’aide et à de nombreuses personnes aînées de rejoindre les centres hospitaliers et autres lieux de soins.

Dépendance

Selon la dernière enquête Origine-Destination Québec-Lévis, près d’une personne en âge de conduire sur 5 ne possède pas de permis de conduire. C’est dire que près de 20% des gens sont dépendants des autres options de mobilité... dont le transport en commun. Et c’est sans compter ceux qui ont un permis, mais ne possèdent pas de voiture. Une coupure complète des services aurait pour cette population dépendante du transport en commun des impacts désastreux en matière de santé et de sécurité.

Que fait-on, en cas de grève, particulièrement si elle s'étire, si on doit se rendre dans un endroit trop loin pour la marche et le vélo ? Ou si on n’a pas les moyens de se payer des frais de taxi (qui peuvent vite monter !) pour effectuer nos trajets quotidiens ?

Les personnes qui utilisent les transports collectifs, au même titre que celles qui utilisent les autres modes de transport, ont le droit à la mobilité. Sans transport en commun, ils devront s’organiser, en quêtant des lifts à droite à gauche, en vidant leur tirelire ou en se privant de se déplacer, alors que le service était jadis reconnu comme essentiel.

Photo courtoisie, Muriel Leclerc

Marie-Soleil Gagné, Directrice générale d’Accès transports viables